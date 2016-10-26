В 2017 году нефтяники сократят инвестиции из-за роста налогов

В 2017 г. «Лукойл» снизит инвестиции на 45–50 млрд руб., рассказал президент и совладелец компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»). Сокращение, по его словам, незначительное. Это 9–10% от планов по инвестициям на 2017 г. в $7,5–8 млрд, или 466–497 млрд руб., которые Алекперов озвучивал в сентябре в интервью «Коммерсанту». «Еще идет диалог, но уже мы понимаем, что налоговая нагрузка будет увеличена <...> Рост налогов всегда связан с той инвестиционной активностью, которую мы можем себе позволить», – объяснил Алекперов.

На прошлой неделе о снижении инвестпрограммы из-за роста налогов в 2017 г. заявил и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. «Мы планировали увеличить объемы инвестиций – и в добычу, и в разведку, и в переработку. Но планы Минфина заставят нас пересмотреть наши инвестиционные планы», – рассказал топ-менеджер. Теперь «Газпром нефть» планирует сохранить инвестиции на уровне 2016 г. в 362 млрд руб. Представитель компании отказался комментировать, насколько «Газпром нефть» планировала ранее увеличить инвестиции. Представитель «Роснефти» отказался комментировать планы на 2017 г. Весной главный исполнительный директор компании Игорь Сечин говорил, что «Роснефть» увеличит инвестиции до 1 трлн руб. в 2016–2018 гг. по сравнению с 660 млрд руб. в 2015 г. Инвестпрограмма «Татнефти» на 2017 г. находится в стадии подготовки, сказал ее представитель.

Двадцатого октября правительство внесло в Госдуму проект поправок к Налоговому кодексу, который предусматривает рост НДПИ для нефтяников и «Газпрома», а также рост акцизных ставок. В результате налоговая нагрузка для нефтяников в 2017 г. должна вырасти на 200 млрд руб., а в 2018–2019 гг. – еще на 250 млрд и 300 млрд руб., говорил замминистра финансов Илья Трунин (цитата по ТАСС). Налоговая нагрузка для нефтяников выросла и в 2016 г. за счет сохранения экспортной пошлины в 42%, по оценкам Трунина, – на 150 млрд руб. По оценкам Fitch, в результате в 2016 г. инвестиции российских нефтяников останутся на уровне 2015 г. В 2017–2018 гг. из-за роста налогов инвестиции могут снизиться, но незначительно – максимум на 5%, оценивало Fitch.

ОПЕК поможет Договоренности по ограничению добычи (ОПЕК и других производителей) позволят сохранить цены на нефть на текущем уровне, а это, в свою очередь, позволит стабилизировать инвестиционные программы нефтяных компаний и избежать падения добычи и спада в смежных отраслях, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович (цитата по ТАСС).

Прямой зависимости объема добычи от снижения общих инвестиций нет, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его оценкам, компании в основном будут снижать инвестиции в нефтепереработку: большинство завершили дорогостоящие программы модернизации, а «Роснефть» просто заморозила инвестиции в НПЗ. Поэтому, например, в 2017 г. снизятся инвестиции «Татнефти»: расширение «Танеко» пока находится в начальной стадии, а в 2018 г. инвестиции снова вырастут, прогнозирует Полищук. Об этом говорил и Алекперов в интервью «Коммерсанту»: «Компания прошла так называемый пик своей инвестиционной активности. Мы модернизировали абсолютно все свои заводы, ввели базовые месторождения и базовые объекты на месторождении им. Филановского». К 2020 г. добыча нефти в России должна вырасти на 4% по сравнению с 2015 г. до 555 млн т и держаться на этом уровне до 2035 г., говорится в энергетической стратегии России.

Нефтяная отрасль – инерционная: снижение инвестиций даст о себе знать только в течение 4–5 лет, говорит заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. В ближайшие годы добыча в России будет расти, несмотря на повышение налоговой нагрузки, заключает он. В последнее время компании запустили новые месторождения. Но они заморозили инвестиционные решения по масштабным проектам со сроком ввода после 2020 г. из-за падения цен на нефть и отсутствия налоговых стимулов в виде нового налога – НДД, который простимулирует разработку участков с высокой себестоимостью добычи, говорит эксперт. Энергостратегия исходит из того, что НДД будет введен до 2020 г. Но если в 2017 г. налоговая нагрузка продолжит расти, после 2020 г. Россию ждет сильное падение добычи, заключает эксперт.