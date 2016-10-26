Транспорт

«Внуково» может получить госгарантии на 5,5 млрд рублей

Это позволит ему пролонгировать кредит перед ВТБ
«Внуково» одобрены госгарантии на 5,5 млрд руб.
«Внуково» одобрены госгарантии на 5,5 млрд руб.
Д. Абрамов / Ведомости

В понедельник, 24 октября, межведомственная комиссия (МВК) при Минэкономразвития рекомендовала выдать аэропорту «Внуково» госгарантии на 5,5 млрд руб., они будут предоставлены для реструктуризации кредита ВТБ, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев и подтвердила представитель Минэкономразвития.

Рекомендация МВК поступит в правительственную комиссию, которая примет окончательное решение, говорят оба собеседника. Госгарантии «Внуково» получит, так как это третий по пассажиропотоку аэропорт в стране и частично принадлежит государству, уверяет федеральный чиновник.

Кредит на 10 млрд руб. АО «Аэропорт Внуково» брало в 2012 г. в Банке Москвы (присоединен к ВТБ) на пять лет для строительства нового терминала В – он введен в эксплуатацию в конце 2012 г. АО «Аэропорт Внуково» – одна из крупнейших компаний в периметре аэропорта, все активы которого сейчас консолидируются на базе АО «Международный аэропорт Внуково». Сейчас долг перед ВТБ составляет 11 млрд руб.

«Мы выплачиваем проценты. К платежной дисциплине у банка вопросов нет, но гасить тело кредита аэропорт не в состоянии, так как вследствие ухудшения экономической ситуации в стране пассажиропоток в этом году упал и отстает от бизнес-плана», – объясняет Ванцев.

АО «Аэропорт Внуково»

Владелец терминала В
Акционеры головной компании: Росимущество (25,12%), структуры Виталия Ванцева и Николая Скоча (74,88%).
Выручка(РСБУ, 1-е полугодие 2016 г.) – 2,2 млрд руб.,
Чистый убыток – 795 млн руб.

В 2015 г. «Внуково» приняло рекордные для себя 15,8 млн человек, но из-за закрытия в конце года Украины, Египта и Турции, а также падения покупательной способности населения в этом году примет всего 13,6–13,8 млн пассажиров, рассказывал он ранее. По бизнес-плану у компании в этом году должно было быть 16,5 млн человек, это позволило бы начать гасить тело долга – пассажиропоток был одним из ковенантов, поэтому ВТБ не смог пролонгировать кредит автоматически еще на пять лет, объясняет Ванцев.

В следующем году аэропорт вернется к росту и примет 16,5 млн человек, продолжает он. Кредит планируется пролонгировать на семь лет по ставке ЦБ (сейчас 10%) плюс 1 п. п., говорит Ванцев.

ВТБ продолжает работу с «Внуково» и ведомствами по реструктуризации текущей задолженности, сказал представитель банка. Условия пролонгации он не комментирует. В апреле банк просил у правительства 8,4 млрд руб. госгарантий под кредиты «Внуково», при этом выражал готовность увеличить кредитный портфель аэропорта до 16,8 млрд руб.

По кредиту будет заложен пакет частных акционеров «Внуково» (74,88%), добавил Ванцев. Представитель Минэкономразвития говорит, что залог – одно из условий пролонгации кредита. Построенный терминал уже является залогом, это будет дополнительное обеспечение. EY в прошлом году для консолидации активов аэропорта оценила этот пакет в 15,8 млрд руб.

«Весь рынок авиаперевозок в следующем году вырастет примерно на 5%. Планы «Внуково» вырасти на 20% амбициозны, но могут быть выполнимы – агрессивно растет «Победа», значительно лучшие показатели должна показать «Россия», начинают возвращаться иностранные авиакомпании», – рассуждает аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. Вырасти настолько быстрее рынка нереалистично, не согласен принципал Bain & Company Андрей Панов. У аэропортов высокая доля постоянных затрат, которые они не могут сократить, и при росте пассажиропотока показатели операционной и чистой прибыли растут быстрее выручки, при увеличении трафика на несколько миллионов человек «Внуково» вполне может быть в состоянии гасить и тело долга, добавляет Ганелин.

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