«Внуково» может получить госгарантии на 5,5 млрд рублей

В понедельник, 24 октября, межведомственная комиссия (МВК) при Минэкономразвития рекомендовала выдать аэропорту «Внуково» госгарантии на 5,5 млрд руб., они будут предоставлены для реструктуризации кредита ВТБ, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев и подтвердила представитель Минэкономразвития.

Рекомендация МВК поступит в правительственную комиссию, которая примет окончательное решение, говорят оба собеседника. Госгарантии «Внуково» получит, так как это третий по пассажиропотоку аэропорт в стране и частично принадлежит государству, уверяет федеральный чиновник.

Кредит на 10 млрд руб. АО «Аэропорт Внуково» брало в 2012 г. в Банке Москвы (присоединен к ВТБ) на пять лет для строительства нового терминала В – он введен в эксплуатацию в конце 2012 г. АО «Аэропорт Внуково» – одна из крупнейших компаний в периметре аэропорта, все активы которого сейчас консолидируются на базе АО «Международный аэропорт Внуково». Сейчас долг перед ВТБ составляет 11 млрд руб.

«Мы выплачиваем проценты. К платежной дисциплине у банка вопросов нет, но гасить тело кредита аэропорт не в состоянии, так как вследствие ухудшения экономической ситуации в стране пассажиропоток в этом году упал и отстает от бизнес-плана», – объясняет Ванцев.

АО «Аэропорт Внуково» Владелец терминала В

Акционеры головной компании: Росимущество (25,12%), структуры Виталия Ванцева и Николая Скоча (74,88%).

Выручка(РСБУ, 1-е полугодие 2016 г.) – 2,2 млрд руб.,

Чистый убыток – 795 млн руб.

В 2015 г. «Внуково» приняло рекордные для себя 15,8 млн человек, но из-за закрытия в конце года Украины, Египта и Турции, а также падения покупательной способности населения в этом году примет всего 13,6–13,8 млн пассажиров, рассказывал он ранее. По бизнес-плану у компании в этом году должно было быть 16,5 млн человек, это позволило бы начать гасить тело долга – пассажиропоток был одним из ковенантов, поэтому ВТБ не смог пролонгировать кредит автоматически еще на пять лет, объясняет Ванцев.

В следующем году аэропорт вернется к росту и примет 16,5 млн человек, продолжает он. Кредит планируется пролонгировать на семь лет по ставке ЦБ (сейчас 10%) плюс 1 п. п., говорит Ванцев.

ВТБ продолжает работу с «Внуково» и ведомствами по реструктуризации текущей задолженности, сказал представитель банка. Условия пролонгации он не комментирует. В апреле банк просил у правительства 8,4 млрд руб. госгарантий под кредиты «Внуково», при этом выражал готовность увеличить кредитный портфель аэропорта до 16,8 млрд руб.

По кредиту будет заложен пакет частных акционеров «Внуково» (74,88%), добавил Ванцев. Представитель Минэкономразвития говорит, что залог – одно из условий пролонгации кредита. Построенный терминал уже является залогом, это будет дополнительное обеспечение. EY в прошлом году для консолидации активов аэропорта оценила этот пакет в 15,8 млрд руб.

«Весь рынок авиаперевозок в следующем году вырастет примерно на 5%. Планы «Внуково» вырасти на 20% амбициозны, но могут быть выполнимы – агрессивно растет «Победа», значительно лучшие показатели должна показать «Россия», начинают возвращаться иностранные авиакомпании», – рассуждает аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. Вырасти настолько быстрее рынка нереалистично, не согласен принципал Bain & Company Андрей Панов. У аэропортов высокая доля постоянных затрат, которые они не могут сократить, и при росте пассажиропотока показатели операционной и чистой прибыли растут быстрее выручки, при увеличении трафика на несколько миллионов человек «Внуково» вполне может быть в состоянии гасить и тело долга, добавляет Ганелин.