«Северсталь» отдает все свободные деньги на дивиденды

«Мы собираемся и дальше сохранять политику выплат дивидендов из прибыли, пока наш долг будет оставаться ниже уровня 1 EBITDA», – говорил в интервью «Коммерсанту» основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Резко снизить долговую нагрузку – с 1,5 EBITDA до 0,3 EBITDA «Северстали» удалось в III квартале 2014 г., когда она продала Severstal Columbus и Severstal Dearborn за $2,325 млрд. Это увеличило средства на счетах компании до $2,753 млрд. С тех пор она потратила $1,6 млрд, причем большую часть ($925 млн) – в III квартале этого года.

Деньги пошли на погашение долга и дивиденды, следует из презентации «Северстали» к результатам за III квартал. В июле – сентябре компания погасила евробонды на $255 млн, вернула $493 млн банкам и выплатила акционерам 40,4 млрд руб. дивидендов за 2015 г., I квартал и первое полугодие 2016 г. (около $649 млн по текущему курсу). Погасить долг позволило наличие достаточного количества ликвидности на балансе, сказал представитель «Северстали». Правда, в результате чистый долг компании и ее долговая нагрузка выросли (см. график).

В этом году «Северстали» предстоит погасить лишь $57 млн, а вот в 2017 г. – уже $643 млн, говорится в презентации компании. «Северсталь» планирует погасить задолженность, рассказал на телефонной конференции финансовый директор компании Алексей Куличенко. «Эти деньги уже зарезервированы в нашей наличности. Это произойдет в октябре следующего года, и в рефинансировании задолженности нет необходимости», – сообщил топ-менеджер (цитата по ТАСС).

Приобретений и значительного увеличения мощностей «Северсталь» не планирует, говорит ее представитель. Мордашов в интервью «Коммерсанту» объяснял, что, по его мнению, пока на рынке сохраняется избыток мощностей, инвестировать в новые бессмысленно. «Сейчас наращивать активы было бы крайне опрометчивым шагом, мировой уровень использования мощностей достаточно низкий, цены находятся под давлением», – говорил бизнесмен. Пару лет назад он предлагал металлургическим компаниям мира сократить мощности, чтобы поддержать цены, но инициатива не нашла отклика. В III квартале мировые сталелитейные мощности были загружены на 68%, говорится в презентации «Северстали».

«Северсталь» Горно-металлургическая компания

Основной владелец – Алексей Мордашов (79,2%).

Капитализация – $11,3 млрд.

Выручка (МСФО, 9 месяцев 2016 Г.) – $4,3 млрд.

Чистая прибыль – $1,3 млрд.

«Излишки ликвидности (после реализации долговых обязательств и программы капвложений) продолжим выплачивать акционерам в виде дивидендов», – рассказал представитель «Северстали». Дивидендная политика компании предполагает, что она платит акционерам не менее половины скорректированной чистой прибыли по МСФО, пока ее долговая нагрузка ниже 1 EBITDA. Если долговая нагрузка превышает этот показатель, компания платит 25%. Промежуточные дивиденды за 2016 г. составили 44,3 млрд руб. (включая одобренную советом директоров выплату 20,9 млрд руб., или $337 млн, за девять месяцев), или $712 млн по текущему курсу. Для сравнения: выплаты за весь 2015 год были 49,3 млрд руб. ($792 млн). За IV квартал «Северсталь» может направить на выплату дивидендов весь свободный денежный поток, пишут аналитики Renaissance Capital в обзоре. Свободный денежный поток за III квартал в $326 млн оказался значительным, именно он и позволил не только удержать долговую нагрузку на низком уровне, но и начислить большие, чем прогнозировалось, дивиденды, пишут аналитики «ВТБ капитала». Так что, пока долговая нагрузка «Северстали» ниже 1 EBITDA, компания может направлять весь свободный денежный поток на дивиденды, пишет в обзоре аналитик БКС Олег Петропавловский. Представитель «Северстали» подчеркивает, что общий подход к выплате дивидендов останется прежним: не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Впрочем, представитель отмечает: «Мы предпочитаем иметь подушку безопасности в виде свободных денежных средств (преимущественно в валюте)».