Аналитики снизили прогноз экспорта зерна из России

Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз экспорта зерновых из России с 40 млн до 39,4 млн т, а пшеницы – с 30 млн до 29,5 млн т в текущем сельхозгоду (с июля 2016-го по июнь 2017 г.). Ранее на 500 000 т понизил прогноз аналитический центр «Совэкон»: 40,2 млн т зерна и 30 млн т пшеницы. Меньше всего продаж на экспорт ожидает «Русагротранс» – 38 млн т зерна и 28,5 млн т пшеницы, приводит данные заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Все три компании отмечают медленные темпы экспорта с начала сезона.

В России ожидается рекордный урожай. По оценке Минсельхоза, Россия соберет 116 млн т зерна, «Совэкона» – 119 млн т, «Русагротранса» – 118,2 млн т. Прогноз минсельхоза США (USDA) – 111,5 млн т без учета Крыма и некоторых зернобобовых. По данным Минсельхоза на 25 октября, собрано 112 млн т зерновых в весе после доработки, обработано 94,4% посевных площадей. Предыдущий рекорд по урожаю был в 2008 г. (108,2 млн т).

Для экспортеров сезон пока складывается сложно: при относительно высоких внутренних ценах экспортные цены низкие, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Внутренние цены выросли за прошлую неделю, замечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. На юге это связано с ростом цен в портах. В других регионах (Центральная Россия и Поволжье) производители придерживают зерно, хотя цена уже слишком высока для экспорта, отмечает эксперт.

За прошедшую неделю средняя экспортная цена в порту Новороссийск была даже ниже, чем закупочная цена высококачественной пшеницы 4-го класса (с содержанием протеина 12,5%), отмечает Рылько. Так, закупочная цена составляла около 10 800 руб./т (базис CPT), экспортная – $175/т.

Экспортеры не раз говорили, что при таком соотношении закупочной и экспортной цен вести бизнес невыгодно. Маржа по-прежнему близка к нулю, экспортировать невыгодно, остается рассчитывать только на ослабление рубля, сетует один из крупнейших экспортеров.

С 1 июля по 19 октября 2016 г. вывезено 11,8 млн т зерновых, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщил Минсельхоз. Экспорт пшеницы вырос на 2% до 9,7 млн т. По итогам октября экспорт превысит уровень прошлого года на 14% до 3,8–4 млн т, это выравняет отставание по темпам экспорта от прошлого года, прогнозирует Павенский. В итоге за июль – октябрь будет вывезено 14,5 млн т, как и годом ранее, отмечает Павенский. Сизов ожидает экспорт около 14,3 млн т за этот период.

С другой стороны, спрос экспортеров за последние несколько недель стал ощутимо выше, говорит председатель краснодарского сельхозкооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман. Это связано с возобновлением продаж пшеницы в Египет: с конца сентября по середину октября Египет не покупал российскую пшеницу из-за ограничения по содержанию спорыньи, которое потом отменил. Активизировались покупатели из Марокко, добавляет Хараман.

Если низкие темпы экспорта сохранятся, часть хранимого на временных складах урожая может пропасть, опасается Павенский. На 1 октября, по данным Росстата, запасы составили 49,1 млн т. Это самый высокий показатель с октября 2009 г. (49,9 млн т), напомнил Павенский.

USDA в августе назвал Россию крупнейшим экспортером пшеницы на мировой рынок, оценивая экспорт в 2016/17 сельхозгоду в 30 млн т, и с тех пор прогноз не менял. США экспортирует 26,5 млн т, Евросоюз – 25 млн т, Канада – 22 млн т. Особенность этого сезона для России в том, что осенью не будет ярко выраженного пика экспорта, считает Сизов. В результате на первую половину сезона придется меньше экспортных поставок, чем обычно, ожидает эксперт. Но Россия все равно будет вынуждена вывезти прогнозируемые объемы, несмотря на цены, считает эксперт.