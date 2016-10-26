«Мать и дитя» отказалась покупать тюменскую «Нео-клиник»

MD Medical Group Investments (MDMG), управляющая крупнейшей в России сетью клиник «Мать и дитя», отказалась покупать «Нео-клиник» в Тюмени из-за неверной информации от продавца, сообщила MDMG.

О том, что MDMG хочет приобрести эту клинику в Тюмени, сообщили стороны в начале сентября. Сумма сделки – 140 млн руб. с учетом примерно 100 млн руб. долга, говорил тогда основной владелец и гендиректор группы «Мать и дитя» Марк Курцер.

«Нео-клиник» оказывает медицинские услуги по основному профилю «Мать и дитя», в том числе и экстракорпоральное оплодотворение, отмечала MDMG. Выручка «Нео-клиник» в 2015 г. составила 270 млн руб. (-3% год к году), писала компания в презентации для инвесторов. В результате сделки выручка MDMG вырастет на 3% по сравнению с результатами 2015 г. (9,5 млрд руб.), а количество проводимых ЭКО – на 4%, прогнозировала компания.

У «Нео-клиник» были дополнительные обременения, связанные со статусом компании, о которых MDMG не знала, говорит Курцер. Подробности он обсуждать отказался. Это была небольшая сделка, которая нужна была «Мать и дитя» в связи с планируемым открытием собственного госпиталя на 15 000 кв. м, объясняет Курцер. Строительство планируется начать в 2017 г. «Госпиталь – это не только здание, но и персонал, который нужно обучить», – объясняет он. Теперь, по его словам, рассматриваются два варианта: открыть в Тюмени собственную небольшую клинику на арендуемых площадях или сразу открыть госпиталь.

Гендиректор «Нео-клиник» Сергей Гольцов не ответил на письма «Ведомостей»; представители клиники отказались комментировать несостоявшуюся сделку.

До завершения доходит одна из многих сделок: MDMG объявила о планах сделки, поэтому теперь должна была объявить о том, что она не состоится, говорит аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Главное, что компания не отказывается от выхода в Тюмень, отмечает она.

Выручка «Мать и дитя» в первом полугодии 2016 г. составила 5,8 млрд руб. (+29% год к году). Показатели выросли благодаря увеличению загрузки в подмосковном госпитале «Лапино» и улучшению результатов в Уфе, сообщила группа. Кроме того, с I квартала 2016 г. она консолидирует результаты сибирских центров репродуктивной медицины ARTMedGroup (приобретены за 485 млн руб. в январе).

В подготовке статьи участвовала Наталья Ищенко