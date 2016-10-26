Минфин предложил букмекерам отдавать половину доходов

Минфин опубликовал на портале regulation.gov.ru поправки в закон об азартных играх, обязывающие букмекерские конторы и тотализаторы отдавать часть доходов на развитие физкультуры и спорта. Общественное обсуждение продлится до 2 ноября.

Букмекеры могли бы поддерживать спорт, заявлял в конце 2015 г. тогда еще министр спорта Виталий Мутко на заседании президентского совета по развитию физической культуры и спорта. «Не охвачены букмекерские компании. Они могли бы принести футболу порядка 1,5–2 млрд руб., это по скромным оценкам», – вторил ему президент ФК «Зенит» Александр Дюков.

Законопроект внесен правительством в Госдуму в конце июня 2016 г. В пояснительной записке сказано, что закон должен помочь увеличить «доходы субъектов спорта, в том числе внебюджетных, от деятельности букмекерских контор и тотализаторов и от проведения всероссийских государственных лотерей», и предлагается обязать организаторов азартных игр раз в квартал делать целевые отчисления. Комитет Госдумы по экономической политике одобрил вариант, чтобы отчисления составляли 5% дохода букмекеров в квартал, но не меньше 15 млн руб. Под доходами подразумевается разница между ставками у букмекера и выплаченными выигрышами.

Новое предложение Минфина состоит в том, что отчисления будут 3% от выручки букмекеров в квартал, а выручкой будут считать все принятые ими ставки. По предыдущему варианту букмекеры будут выплачивать отчисления по соглашениям с какими-либо спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами или «иными организаторами» спортивных мероприятий. Теперь Минфин предлагает отчислять деньги в федеральный бюджет.

Прошлый вариант обсуждался с отраслью, она дала предложения, говорит председатель Первой саморегулируемой организации букмекерских компаний и почетный президент букмекерской компании «Лига ставок» Олег Журавский: «До 3% всей совокупности ставок за вычетом выигрышей. Это единственный вариант, когда бизнес может эффективно функционировать и приносить доход и государству, и букмекерам». Новые предложения Минфина ему не известны. «У нас сомнений не было, что нас услышали», – удивляется он.

Новый вариант гораздо хуже, Минфин предлагает букмекерам отдать почти половину доходов, рассуждает Журавский, в среднем доход букмекера составляет 5–7% от принятых ставок. Из этих 5–7% букмекеры платят зарплаты, налоги, аренду и др. «Если они заберут значительную часть, из каких денег отрасль будет платить налоги?» – риторически спрашивает он. Есть риск, что бизнес будет стараться уйти от непосильных выплат в тень, говорит Журавский: «Покажут оборот рубль в год».

Доходность букмекеров составляет примерно 5–7% от принятых денег, подтверждает председатель правления саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» Николай Оганезов.

«О законопроекте, который вводит сбор с организаторов азартных игр, мне известно, но с нами никто не обсуждал этот вопрос, очень жаль, – сетует он. – Мы с удовольствием приняли бы участие».

И ставка отчислений, и база, с которой сбор будет выплачиваться, постоянно меняются, говорит Оганезов: сначала речь шла о 10%, потом о 5%, теперь о 3%. Все цифры очень высоки, считает эксперт: «Сбор можно считать тяжелым, а я бы назвал его репрессивным».

Отчисления в поддержку спорта – одна из многих инициатив в отношении букмекеров, напоминает Оганезов и предупреждает: «Если предложения Минфина останутся в нынешнем виде, многие компании с невысокой рентабельностью уйдут с рынка». Таких компаний, по его оценке, примерно 25% от всех операторов на рынке.

Сейчас в России работает 31 букмекерская контора и тотализатор, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Когда Минфин предлагал отчислять 3% от доходов, организаторы спортивных мероприятий могли получать в год минимум 372 млн руб., говорится в пояснительной записке, а максимальный размер отчислений мог составить до 1,19 млрд руб. Расчетов, сколько могут составить отчисления отрасли в федеральный бюджет, в документе не приводится. Пресс-служба Минфина не ответила на запрос «Ведомостей».