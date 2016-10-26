Кредиторы UC Rusal одобрили выплату дивидендов

«Онэксим» может успеть получить около $43 млн, если не продаст свои акции Sual Partners до ноября

Кредиторы UC Rusal разрешили компании выплатить промежуточные дивиденды. Об этом сообщила UC Rusal. Выплаты будут завершены 31 октября.

UC Rusal планирует направить на промежуточные дивиденды $250 млн. Дивидендная политика UC Rusal предусматривает, что компания будет платить акционерам на 15% covenant EBITDA, которая рассчитывается как EBITDA с учетом дивидендов, полученных от «Норникеля» (UC Rusal владеет 27,8% акций «Норникеля»). Дивиденды компания может платить, если ее долговая нагрузка ниже 3,5 EBITDA. Но пока она выше 3 EBITDA, согласие на выплату должны дать кредиторы. На 30 июня отношение чистого долга к EBITDA у UC Rusal было 3,3 EBITDA.

UC Rusal заплатила $250 млн промежуточных дивидендов в 2015 г. До этого дивиденды компания платила последний раз по итогам первого полугодия 2008 г.

Исходя из суммы нынешних выплат, контролирующий акционер UC Rusal - En+ (владеет 48,13% акций) - получит $120,3 млн, Glencore (8,75%) - $21,9 млн. «Онэксим» может успеть получить дивиденды на свой пакет (на 17,02% $42,55 млн), если до 31 октября Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника не выкупит 12% акций алюминиевого холдинга. Если сделка будет закрыта до 31 октября, тогда Sual Partners к своим $39,5 млн получит еще $30 млн.

Во вторник в интервью «России 24» Вексельберг сказал, что надеется на скорое закрытие сделки. «Мы хотим увеличить свой пакет. Это разумно, это естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту компанию. Мы видим ее большой потенциал», - объяснил Вексельберг.

Сумма сделки неизвестна. На Гонконгской бирже сегодня 12% UC Rusal стоили $597 млн. Ранее источник, близкий к одной из сторон сделки, говорил, что Sual Partners заплатит за пакет «значительно меньше $750 млн».