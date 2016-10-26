Кредиторы UC Rusal одобрили выплату дивидендов
- Александра Терентьева
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Кредиторы UC Rusal разрешили компании выплатить промежуточные дивиденды. Об этом сообщила UC Rusal. Выплаты будут завершены 31 октября.
UC Rusal планирует направить на промежуточные дивиденды $250 млн. Дивидендная политика UC Rusal предусматривает, что компания будет платить акционерам на 15% covenant EBITDA, которая рассчитывается как EBITDA с учетом дивидендов, полученных от «Норникеля» (UC Rusal владеет 27,8% акций «Норникеля»). Дивиденды компания может платить, если ее долговая нагрузка ниже 3,5 EBITDA. Но пока она выше 3 EBITDA, согласие на выплату должны дать кредиторы. На 30 июня отношение чистого долга к EBITDA у UC Rusal было 3,3 EBITDA.
UC Rusal заплатила $250 млн промежуточных дивидендов в 2015 г. До этого дивиденды компания платила последний раз по итогам первого полугодия 2008 г.
Исходя из суммы нынешних выплат, контролирующий акционер UC Rusal - En+ (владеет 48,13% акций) - получит $120,3 млн, Glencore (8,75%) - $21,9 млн. «Онэксим» может успеть получить дивиденды на свой пакет (на 17,02% $42,55 млн), если до 31 октября Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника не выкупит 12% акций алюминиевого холдинга. Если сделка будет закрыта до 31 октября, тогда Sual Partners к своим $39,5 млн получит еще $30 млн.
Во вторник в интервью «России 24» Вексельберг сказал, что надеется на скорое закрытие сделки. «Мы хотим увеличить свой пакет. Это разумно, это естественно. Мы в этой компании с самого начала. Мы верим в эту компанию. Мы видим ее большой потенциал», - объяснил Вексельберг.
Сумма сделки неизвестна. На Гонконгской бирже сегодня 12% UC Rusal стоили $597 млн. Ранее источник, близкий к одной из сторон сделки, говорил, что Sual Partners заплатит за пакет «значительно меньше $750 млн».