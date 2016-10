Сын бизнесмена Евгения Гинера стал основным владельцем ЦСКА

35-летний Вадим Гинер с мая 2016 г. контролирует, прямо или косвенно, не менее 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises Limited, следует из ее вчерашнего сообщения. Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК «ЦСКА», 60,1% ОАО «Спортивная тренировочная база «Октябрь» и 50% Юношеской спортивной школы ПФК «ЦСКА».

С 2011 г. в отчетности Bluecastle контролирующим компанию лицом назывался отец Вадима, бизнесмен Евгений Гинер. При этом половиной компании владел консорциум физических лиц, имена которых не раскрывались.

Выручка Bluecastle Enterprises за 2015 г. упала на 17% до $67,1 млн, чистый долг вырос с $231,48 до $311,8 млн. Чистый убыток компании увеличился в 14,5 раза до $50 млн руб.

Футбольный клуб ЦСКА убыточен, как и весь российский спорт, но Гинер управляет клубом лучше, чем многие другие российские спортивные менеджеры, считает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша. По его оценке, содержание ЦСКА обходится в $80 млн за год. А поскольку футбол в России убыточен, даже при самом разумном планировании владельцу приходится ежегодно докладывать в команду миллионы долларов.

Но убыток компании, судя по ее отчетности, так резко вырос в 2015 г. из-за расходов на строительство футбольного стадиона ЦСКА. Стадион на севере Москвы на 30 000 мест, строившийся более 10 лет, потребовал, по оценкам Гинера, инвестиций не менее чем в $350 млн. Около 70% финансирования покрыла кредитная линия ВЭБа. Обеспечением по кредиту стали акции клуба, а также недвижимость и имущество клуба.

На участках, предоставленных под строительство стадиона, также возведено 65 000 кв. м коммерческой недвижимости – три офисных здания и гостиница на 48 номеров.

Структуры семьи Гинера владеют недвижимостью на Ленинградском шоссе, рядом со спортивными сооружениями ЦСКА. Например, гостиницей «Аэрополис», ТЦ «Палладиум» и ТЦ «Старт». К 2014 г. Гинер с партнерами построил на юге Москвы за МКАД ТРЦ «Новые Лужники» («Лужайка») площадью 250 000 кв. м. Строительство велось на кредит Альфа-банка в $104 млн. Однако с обслуживанием кредита возникли проблемы: этим летом Мещанский суд Москвы взыскал с Евгения Гинера по личному поручительству $101 млн в пользу Альфа-банка.

Украинские СМИ называют Евгения Гинера одним из бенефициаров группы VS Energy наряду с Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным. VS Energy – вторая по размеру распределительных сетей на рынке страны после ДТЭК Рината Ахметова, говорит бывший топ-менеджер ДТЭК, а ныне совладелец компании Energy Resources of Ukraine Андрей Фаворов. Оборот VS Energy в 2015 г. украинский Forbes оценивал в 6,1 млрд грн (менее $235 млн).

Управляющая компания группы – VS Energy Latvia контролирует шесть украинских облэнерго, Кировоградскую генерирующую компанию (78,8%), владеет крупными пакетами в Южной генерирующей компании (35,66%) и «Черновцыоблэнерго» (47,55%). Компании также принадлежали акции «Севастопольэнерго» (95%) и Севастопольской генерирующей компании (84,4%), которые выбыли из состава группы после присоединения Крыма к России. Теперь они принадлежат структурам, связанным с семьей Гинера.

Гинер и его сын Вадим входят в совет директоров крупной сбытовой компании в Краснодарском крае «НЭСК-электросети», которая занимает 40% рынка в регионе и является гарантирующим поставщиком.