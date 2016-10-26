Президент Heineken остается на четвертый срок

Жан Франсуа Боксмеер, который руководил Heineken с 2005 г., получил предложение от компании продлить свой контракт на четвертый срок,сообщила Heineken. Боксмеер – президент компании и председатель ее совета директоров.

Еще недавно Heineken была третьей по величине пивоваренной компанией в мире, а теперь неожиданно заняла вторую позицию, но ее отрыв от лидера очень велик. В начале октября две крупнейшие пивоваренные компании мира – Anheuser-Busch InBev и SABMiller – объединились в настоящего Голиафа рынка. InBev поглотила главного конкурента, сумма сделки составила около $100 млрд. Объединенная компания сегодня контролирует 27% рынка пива в мире, тогда как доля Heineken составляет 9%, а Carslberg – 6%.

У InBev теперь в 6 раз больше свободных денежных средств, чем у ближайшего конкурента, и гораздо больше возможностей для продвижения продуктов, в том числе на рынках, где традиционно доминирует Heineken, указывают аналитики. Также InBev, скорее всего, сможет увеличить продажи дорогих сортов пива, которыми традиционно сильна Heineken.

Heineken сообщила, что в III квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2015 г. ее общие продажи в натуральном выражении выросли на 2%, а продажи премиальных марок – на 3,5%. В начале года Боксмеер заявил, что не чувствует страха перед новой объединенной компанией, но признал, что у соперника будет «ошеломляющая» мощь: «Я редко встречал такую концентрацию в глобальном масштабе».

Боксмеер, который пришел в Heineken в 1984 г., помог превратить ее в «реально глобальную пивоваренную компанию», написал аналитик NIBC Markets Джерард Рийк. «Несмотря на то, что повторное назначение на четвертый срок не вписывается в современные методы управления, для структуры Heineken это не нелогичное решение», – пишет он.

Ранее только Фредди Хайнекен, чей дед основал компанию более 150 лет назад, руководил ею дольше, чем Боксмеер. Это нехарактерно для большинства публичных нидерландских компаний, но подчеркивает преемственность традиций Heineken, которая до сих пор контролируется наследниками ее основателя.

Именно желание семьи Хайнекен не расставаться с контрольным пакетом компании может помешать дальнейшей экспансии Heineken. Такие приобретения могли бы помочь компании в конкуренции за локальные рынки с той же InBev, рассуждают аналитики. Так, с 2008 г. Heineken приобрела три крупных пивоваренных компании, среди которых мексиканская FEMSA Cerveza и Asia Pacific Breweries, а также провела ряд менее крупных сделок, в том числе инвестировала в калифорнийского производителя пива Lagunitas Brewing.

Перевод Екатерины Брызгаловой