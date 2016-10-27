«РАО ЭС Востока» может быть ликвидирована

«Русгидро» может превратить свою «дочку» «РАО ЭС Востока» в один из дивизионов

«РАО ЭС Востока» – единственная энергокомпания, избежавшая изменений во время реформы РАО «ЕЭС России», – была передана в «Русгидро». Идея была в том, чтобы поддерживать деятельность убыточной из-за низких тарифов компании за счет маржинальности «Русгидро», напоминает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Но со временем проблемы «РАО ЭС Востока» только усугублялись. К лету ее долг достиг 100 млрд руб. «Русгидро» собирается провести допэмиссию на 55 млрд руб., чтобы снизить долг «дочки». Но, как выяснили «Ведомости», этим дело не ограничится.

В октябре некоторые сотрудники «РАО ЭС Востока» получили уведомления о сокращении, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Русгидро», знакомый менеджеров компании. Началась интеграция исполнительного аппарата «РАО ЭС Востока» и «Русгидро», объясняет чиновник одного из ведомств, курирующих энергетику: часть персонала переходит в «Русгидро». Представители «РАО ЭС Востока» и «Русгидро» это не комментируют.

Аудит издержек группы «Русгидро» с лета проводила EY и по итогам подготовила план мероприятий по оптимизации на 2017 г. и среднесрочную перспективу, рассказали двое собеседников «Ведомостей», знакомых с документом. Представитель «Русгидро» это подтвердил, не раскрыв деталей. По его словам, сейчас материалы находятся на рассмотрении, после утверждения плана компания приступит к его реализации.

Что такое «РАО ЭС Востока» Холдинг «РАО ЭС Востока» был создан в 2008 г. Он объединил дальневосточные генерирующие, сетевые и сбытовые компании – ДРСК, ДЭК, ДГК, «Якутскэнерго», «Магаданэнерго», «Камчатскэнерго», «Сахалинэнерго» и «Передвижную энергетику». «РАО ЭС Востока» – крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке.

EY также сделала предложения по оптимизации работы «РАО ЭС Востока», рассказывают источники издания. Первое – оставить существующую структуру, когда «РАО ЭС Востока», по сути, остается самостоятельной компанией и «Русгидро» контролирует ее деятельность только по ключевым показателям эффективности. Второе – сделать структуру «Русгидро» дивизиональной. В этом случае у гендиректора «Русгидро» будет специальный заместитель по Дальнему Востоку, а подразделения «РАО ЭС Востока» перейдут в подчинение руководителей дивизионов в зависимости от профиля деятельности – тепловой генерации, передачи электроэнергии, рассказывают собеседники. Сохранится ли юридическое лицо «РАО ЭС Востока», не ясно. Предлагается ликвидировать представительства «РАО ЭС Востока» в Москве и сократить в Хабаровске и Владивостоке, говорят собеседники. Интеграция сотрудников «РАО ЭС Востока» в «Русгидро» позволит сэкономить до 370 млн руб. в год. В целом первый сценарий может обеспечить примерно от 800 млн до 1,3 млрд руб. экономии. Второй – примерно от 900 млн до 1,4 млрд руб., говорят источники «Ведомостей».

«Идет ликвидация «РАО ЭС Востока», – сообщают знакомые топ-менеджеров компании. «Русгидро» выбрала дивизиональную модель, говорит федеральный чиновник. Решение еще должны согласовать Росимущество, Минэкономразвития, ФАС, только после этого пишется директива, по которой принимается решение, объясняет процедуру источник, близкий к Минэнерго, подчеркивая, что в министерстве о таких планах «Русгидро» не знают. Представитель Минэнерго от комментариев отказался. Управление дочерними компаниями относится к компетенции правления «Русгидро», оценка возможной экономии направлена в Минэкономразвития, сказал представитель министерства. Представитель ФАС на вопросы не ответил.

То, что делает «Русгидро», можно назвать «интеграцией персонала по-российски», закон не предусматривает преобразования «дочки» в дивизион материнской компании, говорит партнер Orient Partners Александр Карпухин. Но можно, например, ликвидировать «дочку» – персонал уведомляется о сокращении за два месяца, затем те сотрудники, которых материнская компания хочет видеть в своем штате, принимаются в нее, объясняет он.

Превращение «РАО ЭС Востока» в дивизион «Русгидро» позволило бы решить проблему убытка – долги бы усреднились с материнской компанией, считает Порохова. Интегрировав «РАО ЭС Востока», «Русгидро» сможет дешевле, чем «дочка» сейчас, привлекать финансирование для подразделений, приводит пример аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр.

«РАО ЭС Востока» Энергохолдинг

Акционер – «Русгидро» (100%).

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 87,9 млрд руб.,

Чистый убыток – 2,8 млрд руб.

Можно ли повысить эффективность дальневосточных активов, управляя ими из единого центра, не ясно – проблемы не только в управлении, предупреждает Порохова. «РАО ЭС Востока» – сложная тарифная история, ее работа зависит от выстраивания отношений с властями дальневосточных регионов», – согласен федеральный чиновник. Есть сомнения, что менеджмент «Русгидро» справится самостоятельно с этой задачей, отмечает он. Непонятно, почему нельзя просто поменять менеджмент в «РАО ЭС Востока», если «Русгидро» недовольна, – положительный эффект от проводимой реорганизации неочевиден, говорит федеральный чиновник.

Гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей Толстогузов возглавил компанию в 2011 г. С новым руководителем энергокомпании Николаем Шульгиновым он не сработался, отмечает его знакомый. Останется ли Толстогузов в новой структуре, собеседники не говорят.