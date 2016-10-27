Нефтяники недовольны тарифом «Транснефти»

Нефтяники считают, что обсуждаемый тариф для трубопровода Заполярье – Пурпе может сделать добычу на подключенных к нему месторождениях нерентабельной

«Газпром нефть», «Лукойл» и «Новатэк» попросили министра энергетики Александра Новака помочь в разрешении вопроса установления тарифа на транспортировку по новому нефтепроводу Заполярье – Пурпе, сообщил «Интерфакс». Минэнерго получило письмо, сказала его представитель. Представители нефтяных компаний на запросы не ответили. ФАС знает об этом предложении, изучает его, говорит ее представитель.

Компании считают, что обсуждаемый тариф в 692 руб./т противоречит условиям предварительных договоров и несет риски рентабельности месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края.

Согласно предварительным договорам оплата услуг «Транснефти» должна производиться грузоотправителем в соответствии с заявленным количеством нефти. В 2016 г. тариф по Заполярье – Пурпе должен составлять от головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС-1) 231,31 руб./т и от нефтеперекачивающей (НПС-2) 163,4 руб./т, однако ожидаемый тариф оказался в 2,9 раза выше тарифа от ГНПС-1 и в 4,2 раза – от НПС-2, отмечают руководители компаний.

Заполярье – Пурпе – часть нефтепровода Заполярье – Пурпе – Самотлор, который соединил месторождения Ямала с трубой Восточная Сибирь – Тихий океан. Его стоимость оценивалась в 211,2 млрд руб. Старт нефтепровода неоднократно переносился из-за того, что компании пересматривали планы по поставке нефти. Труба начнет функционировать в рабочем режиме 1 декабря, говорил президент «Транснефти» Николай Токарев.

В письме нефтяники признают, что по объективным макроэкономическим причинам они снизили объемы и сдвинули сроки первоначально планируемой сдачи нефти, актуализировав договоры в 2014–2015 гг. Они отмечают, что добыча нефти в регионе осуществляется в сложных климатических и геологических условиях и рентабельность проектов «особенно чувствительна к величине транспортной составляющей затрат».

ПАО «Транснефть» Трубопроводная компания

Акционеры: Росимущество (100% голосующих акций), привилегированные акции обращаются на бирже.

Капитализация – 240,2 млрд руб.

Выручка (МСФО, первое полугодие 2016 г.) – 417,4 млрд руб.,

Прибыль – 134,5 млрд руб.

Компании предлагают установить тариф на транспортировку нефти по Заполярье – Пурпе на уровне среднего тарифа по системе магистральных нефтепроводов из расчета на 100 ткм. Это в среднем около 220 руб./т, оценил аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. «Если тарифная выручка на указанном маршруте не покрывает операционные затраты «Транснефти», предлагаем перенести затраты за счет увеличения транспортного тарифа в целом по системе магистральных нефтепроводов», что, по мнению компаний, не превысит в 2017–2018 гг. 6–10 руб./т, следует из письма.

Предложенный «Транснефтью» тариф 692 руб./т позволит окупить затраты через 30 лет, говорит ее представитель: «Предложение нефтяников делает весь проект убыточным при отсутствии компенсации». Он сказал, что общее снижение объемов сдачи нефти по сравнению с первоначально планируемыми составило 244 млн т до 174 млн т до 2025 г. при смещении сроков начала сдачи нефти на 1–3 года.

Кокин оценивает разницу между тарифом, обсуждаемым ФАС и предлагаемым компаниями, в сумму около $1 за баррель нефти. «Это не может резко отбросить проекты за границы рентабельности. Аргументы компаний не очень сильны», – считает он. У нефтяных компаний много проектов в регионе, поэтому сейчас важно получить выгодные условия работы, в том числе по транспорту нефти, заключает он.