«Газпром» и Еврокомиссия почти договорились об урегулировании антимонопольного дела

«Газпром» в ближайшее время направит в Европейскую комиссию (ЕК) предложение об урегулировании антимонопольного дела, сообщила компания. «Сегодня были проведены конструктивные переговоры, по итогам которых стороны выразили желание найти взаимоприемлемое решение и двигаться вперед», – прокомментировал итоги встречи с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

ЕК считает, что «Газпром» нарушил антимонопольное законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующей позицией на рынках Центральной и Восточной Европы. Концерн пытался разделить газовые рынки в регионе, к примеру мешая трансграничной перепродаже газа. Это, по мнению ЕК, позволило концерну завышать цены на газ в отдельных странах. В частности, страны Балтики и Болгария не имеют достаточной инфраструктуры, связывающей их с остальным Евросоюзом, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к ЕК. На встрече стороны обсуждали возможные обязательства, которые может взять на себя «Газпром», сообщает ЕК. Они должны обеспечивать свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе и конкурентные цены. Если ЕК придет к выводу, что предложения «Газпрома» соответствуют ее целям, она может сделать их обязывающими для «Газпрома». Если концерн нарушит обязательства, комиссия может оштрафовать его на сумму до 10% общего оборота.

Предполагается, что «Газпром» откажется от привязки к нефтяным ценам в долгосрочных контрактах, а ЕК – от многомиллиардного штрафа, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Штраф – он может составить $6,5 млрд – наихудший вариант для концерна, полагает Дмитрий Маринченко из Fitch Ratings. Сумма значительная, учитывая предстоящие компании погашения по долгу и значительную программу капвложений. Скорее всего, «Газпром» будет готов пойти на уступки: отказаться от ограничений по реэкспорту газа по ряду контрактов и увеличить долю реализуемого газа с привязкой к спотовым ценам, считает он.

Потенциальный штраф – козырь, который ЕК достает в моменты обострения отношений, полагает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Расследование идет более пяти лет, с момента выставления претензий прошло два года – дальнейшей динамики нет, европейцы не заинтересованы снять обвинения.

Во вторник ЕК одобрила расширение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, писала WSJ. «Газпром» имеет право на 50% мощности, по новому соглашению 30–40% будут выставлены на аукцион, к участию в котором будет допущен «Газпром». ЕК сообщит о решении по Opal 31 октября. Вопрос доступа к свободным мощностям Opal, строительство «Северного потока – 2» и антимонопольное дело рассматриваются отдельно, считает старший аналитик Interfax Europe Питер Стюарт. Итог переговоров зависит от уровня доверия между ЕС и Россией, говорит он: «Сейчас оно на низшей точке из-за геополитического климата».