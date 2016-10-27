«Газпром нефть» открыла новое месторождение

Его запасы – более 40 млн т, добыча планируется в 2018 году

Статья опубликована в № 4191 от 27.10.2016 под заголовком: Новая нефть в Сибири

«Газпром нефть» открыла новое Западно-Чатылькинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с геологическими запасами более 40 млн т, сообщила компания.

По какой классификации сделана оценка – по старой или по новой, которая оценивает коммерческие запасы, представитель компании не сказал. Лицензия была выдана в 2012 г. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазу», в целом компания должна была пробурить 11 поисковых и разведочных скважин и выполнить 3D-сейсмику. В 2013 г. потенциал ресурсов в пределах Западно-Чатылькинского участка оценивался примерно в 100 млн т нефти.

Месторождение, которое включает шесть залежей нефти, было открыто по итогам бурения трех скважин, сообщила «Газпром нефть». Оно располагается в отложениях сиговской свиты и по свойствам относится к традиционным запасам. Промышленную добычу на месторождении компания планирует начать в 2018 г.

В 2015 г. компания увеличила добычу на 20,3% и достигла показателя в 79,70 млн т н. э. К 2025 г. она планирует выйти на показатель 100 млн т н. э.

В 2015 г. доказанные запасы «Газпром нефти» по классификации PRMS-SPE выросли на 5,2% до 1,5 млрд т. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» давно и активно работает в ЯНАО и разрабатывает зрелые активы. За полгода добыча нефти здесь составила 14 млн т и на «дочку» «Газпром нефти» пришлось 53%, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров.

ЯНАО – в основном газовый регион, вотчина «Газпрома» (добыча газа в январе – июле – 276 млрд куб. м), запасы нефти здесь сложно назвать традиционными: например, на недавно запущенном Мессояхском месторождении добывают высоковязкую нефть, указывает аналитик.

В 2016 г. «Газпром нефть» планировала продолжать разрабатывать зрелые активы и покупать новые лицензии, говорится в ее отчете. Компания продолжает скупать лицензии в регионе: например, примерно месяц назад она победила в аукционе по Южно-Ноябрьскому участку (ресурсы нефти по D1 – 0,6 млн т, запасы газа по С1 – 34,378 млрд куб. м).

При доразведке Западно-Чатылькинского месторождения «Газпром нефть» может открыть коммерческие запасы примерно в 10 млн т, хотя точную цифру назвать нельзя, отмечает Нестеров. Месторождения до 10 млн т считаются мелкими, до 30 млн т – средними. Открытие «Газпром нефти» будет полезно для компании с точки зрения поддержания падающей добычи «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», но вряд ли будет источником ее роста, считает аналитик.