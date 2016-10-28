Выручка «Оптклуба Ряды» за первый год работы может превысить 2 млрд рублей

Выручка магазина «Оптклуб Ряды» на Пулковском шоссе, 43, по итогам 2016 г. может составить 1,5–2 млрд руб., все будет зависеть от IV квартала, рассказал вчера совладелец сети Дмитрий Костыгин. Несколько меньше, чем хотелось бы, но вполне прилично, говорит он. «Первый год самый тяжелый, мы полностью сформировали поставщиков, набрали персонал, ассортимент», – отмечает Костыгин.

Два магазина «Ряды» площадью 16 000 кв. м каждый открылись осенью 2015 г. на Шафировском проспекте и Пулковском шоссе. Они принадлежат компании «Биг бокс» Инны Мейер. Бывшие акционеры «Ленты» Август Мейер и Костыгин называют себя инвесторами проекта. За девять месяцев 2016 г. выручка каждого магазина составила 800 млн руб., рассказывает гендиректор ритейлера Елена Стрельцова. Компания по итогам года перешагнет выручку в 2 млрд руб., 3 млрд руб. – потолок прогнозов, но это малореально, утверждает она.

Целевая аудитория «Рядов» – домохозяйства, малый и средний бизнес, сказано на сайте ритейлера. Средний чек для юрлиц составит 15 000 руб., для физлиц – 3000 руб., сообщала ранее компания. В ассортименте около 4000 наименований, примерно половина – продовольственные товары. На российских производителей приходится около 60% ассортимента. «Ряды» не берут с поставщиков плату за продвижение товара на полке и ретро-бонусы, а средняя наценка – около 15–16% против 33–35% у «Ленты» или «Магнита», рассказывал Костыгин в прошлом году. Условия не менялись, маржа ритейлера – около 7–8%, говорит Стрельцова.

21 млрд руб. Мейер и Костыгин планировали вложить 21 млрд руб. в открытие 21 магазина «Оптклуб Ряды» в Москве и Петербурге до 2018 г. Планы по развитию сети не менялись, утверждает Костыгин.

У «Рядов» сильное предложение по цене в сухой группе товаров, но иногда намного ниже рынка и показателей себестоимости, знает топ-менеджер одной из федеральных сетей. Ритейлер в течение года незначительно увеличил штат менеджеров по работе с клиентами, кого из партнеров привлекли, с теми и работают, больше задействовано сарафанное радио, рассказывает он.

«Оптклуб Ряды» очень активно приглашал клиентов на собственные презентации, вспоминает владелец розничного магазина Татьяна Житнева. В целом цены там на одном уровне с другими сетями, а ассортимент неплохой, добавляет она. По ее словам, сильная сторона ритейлера – в хорошем ассортименте по бытовой химии, есть позиции, которых нет у других ритейлеров. К примеру, только в «Рядах» можно найти специи в упаковках по 0,5–1 кг, рассказывает одна из розничных покупательниц. Главный недостаток сети – низкий оборот, овощи теряют товарный вид, отмечает Житнева. Она закупалась в «Рядах», но потом переключилась на продуктовые базы, расположенные по пути к магазину на Пулковском шоссе.

Исходя из оценки чистая выручка по итогам года не превысит 130 000 руб. на 1 кв. м торговой площади (без НДС), это более чем в 1,5 раза ниже, чем у «К-руоки», и в 4 раза меньше, чем у гипермаркетов «Лента», подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ограниченный ассортимент «Рядов» позволяет несколько сократить расходы, для достижения уровня прибыли, который обеспечила бы сдача площадей в аренду, ритейлеру нужно будет увеличить продажи минимум в 2 раза, полагает он. С учетом значительного отставания по уровню закупочной силы от крупнейших сетей «Рядам» крайне сложно достигнуть ценового преимущества даже по ограниченному набору позиций, добавляет он.