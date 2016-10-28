Инвесторы ждут от «Россетей» щедрых дивидендов

«Россети» получили дивиденды от дочерних компаний. Это позволило госхолдингу зафиксировать чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2016 г. в 22 млрд руб., что более чем в 6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такие цифры указаны в опубликованном в четверг отчете «Россетей».

С учетом переоценки стоимости акций дочерних компаний (прежде всего ФСК) чистая прибыль оказалась еще существеннее – 185,7 млрд руб. При этом выручка «Россетей» достигла 25,8 млрд руб. (из них 23,3 млрд руб. – дивиденды от «дочек»). Показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом положении «Россетей» и эффективном управлении деятельностью дочерних обществ, отметила компания в своем сообщении.

Отчет воодушевил инвесторов, давно ждущих от «Россетей» дивидендов. Привилегированные акции, на которые компания по уставу выплачивает 10% чистой прибыли по РСБУ, взлетели в цене на 23%, обыкновенные акции подорожали более чем на 3%. Гендиректор «Россетей» Олег Бударгин в последнее время неоднократно говорил, что госкомпания готова заплатить акционерам 50% чистой прибыли, если правительство примет соответствующее решение. Правда, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко отмечал, что для некоторых энергокомпаний это решение будет тяжелым.

За 2015 г. акционеры «Россетей» не получили от компании ничего. Но прибыль за I квартал позволила госхолдингу впервые в своей новейшей истории (после преобразования из «Холдинга МРСК») заплатить промежуточные дивиденды – 1,8 млрд руб. В сентябре министр энергетики Александр Новак говорил, что Минэнерго будет рекомендовать «Россетям» заплатить дивиденды по итогам года. «Оценку деятельности компании и возможности выплат дивидендов необходимо делать по результатам работы за год», – отмечал он (слова по «Интерфаксу»).

Летом совет директоров «Россетей» решил оплатить дивидендами «дочек» допэмиссии нуждающихся в этом компаний – всего 26,6 млрд руб. (см. таблицу). Например, почти 11 млрд руб. на модернизацию сетевой инфраструктуры Калининградской области получит «Янтарьэнерго». На конец первого полугодия 2016 г. на счетах «Россетей» было 25,7 млрд руб.

«Россети» Электросетевой холдинг

Основной акционер – Росимущество (87,9%).

Капитализация – 188,4 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 415,5 млрд руб.,

Прибыль – 53,8 млрд руб.

Выручка «Россетей» состоит из двух частей – это плата за управление электросетевым хозяйством и дивиденды «дочек», говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. Поэтому неочевидно, что у «Россетей» будут средства, чтобы выплатить дивиденды, отмечает он. Так что источником выплат могут стать либо заемные средства, либо промежуточные дивиденды дочерних компаний, считает Корначев. Исходя из опубликованного отчета на выплату дивидендов по привилегированным акциям «Россетям» хватит денежного потока, а по обыкновенным все будет зависеть от базы для выплат, которая учитывает разные факторы, например отчисления на инвестпрограмму, говорит аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин.

Пока не ясно, потребуются ли «дочкам» дополнительные финансовые вливания, добавляет Корначев. В прошлом году допэмиссия «Россетей» на 32 млрд руб. была проведена в пользу «Ленэнерго», которая потеряла 16 млрд руб. в банке «Таврический». Средства компании помогли. После убытка в 3,3 млрд руб. за полгода 2015 г. «Ленэнерго» получила прибыль в 5,1 млрд руб. за первое полугодие 2016 г.