Авиаперевозки снижаются не так быстро, как раньше

Российские авиакомпании в сентябре перевезли 9,16 млн пассажиров, что на 3,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщила Росавиация. Это самый низкий темп падения с марта (см. график), в предыдущие месяцы сокращение перевозок исчислялось двузначными цифрами, в январе – сентябре пассажиропоток сократился на 7,9% до 67,6 млн пассажиров.

«Со второй половины сентября, после того как были вывезены пассажиры с курортов, все перевозчики начали снижать цены, это продолжается весь октябрь, и сейчас средний тариф по рынку примерно на 35% ниже максимальных значений июля – августа – только это помогло удержать пассажиров», – говорит топ-менеджер крупной авиакомпании. Это сезонное явление, но лето было хорошим, почти всем перевозчикам удалось хорошо заработать и они могут позволить себе значительное снижение, добавляет он.

«Сказался и перенос отпусков, на южнороссийских направлениях в первой половине сентября еще был высокий сезон и высокие цены», – говорит исполнительный директор авиакомпании «Руслайн» Дмитрий Ештокин. В начале сентября прошлого года стало известно о проблемах «Трансаэро» и тогда многие пассажиры отказывались от полетов, добавляет он. «Падение пассажиропотока было связано с уходом «Трансаэро», в ноябре – декабре прошлого года уже закрылись Турция и Египет. Можно ожидать, что к концу года перевозки перестанут снижаться», – говорит принципал Bain & Company Андрей Панов.

Говорить о конце кризиса в отрасли не приходится: в самые прибыльные летние месяцы с традиционно максимальным трафиком падение было значительным, а замедление падения сейчас ничего не дает отрасли, к тому же прошлый сентябрь был низкой базой, говорит человек, близкий к Минтрансу. Крупнейшие перевозчики за девять месяцев только выросли: «Аэрофлот» – на 10,4% до 21,7 млн пассажиров (вместе с «дочками» – на 9,2% до 32,8 млн), S7 – на 20,7% до 10,1 млн, «Ютэйр» – на 15,9% до 5 млн, «Уральские авиалинии» – на 17% до 4,98 млн. «Быстрый рост всех крупных перевозчиков – это палка о двух концах. Дальнейшее наращивание мощностей и пассажиропотока в 2017 г. без роста спроса и покупательной способности может обострить конкуренцию – выживут сильнейшие», – считает Панов.