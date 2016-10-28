Агропром
Статья опубликована в № 4192 от 28.10.2016 под заголовком: «Росагро» продает землю

Крупный латифундист «Росагро» избавляется от значительной части земель

Покупатель – группа АСБ
Земля, которую продаст «Росагро», может стоить не менее 2,5 млрд руб.
Земля, которую продаст «Росагро», может стоить не менее 2,5 млрд руб.
Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила Юго-Восточной агрогруппе продажу основных производственных средств в четырех агропредприятиях, говорится в документах ФАС. Три расположены в Пензе («Бековоагро», «Голд агро», «Агро платинум»), еще одно (ООО «Централь») – в Воронежской области. Все они специализируются на выращивании зерновых или зернобобовых культур.

Два региональных чиновника оценили суммарный земельный банк этих предприятий «Ведомостям» не менее чем в 110 000 га, причем большая часть земель (около 100 000 га) приходится на Пензенскую область.

Группа «Бин» оказалась одним из крупнейших землевладельцев

Некоторые из перечисленных компаний фигурировали на сайте группы «Росагро» в качестве ее активов.

Представитель «Росагро» подтвердил, что компания намерена продать сельскохозяйственные предприятия. Это связано с реорганизацией структуры бизнеса и земельных активов, объясняет он. Планируемая сделка будет включать в том числе и передачу земель, отмечает он. Раскрыть детали он отказался.

Чья «Росагро»

Ранее консультанты, региональный чиновник, бывший федеральный чиновник и бывший генподрядчик связывали «Росагро» с группой «Сафмар» (прежнее название – группа «Бин») Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых, также владеющих Бинбанком. Но сама группа не подтверждала эту информацию. Ее представитель и сейчас подчеркивает: «У группы нет сельскохозяйственных активов». ООО «УК «Росагро» зарегистрировано в Горно-Алтайске (Республика Алтай) в 2011 г. 100% принадлежит Иман Алиевой, по данным ЕГРЮЛа.

«Росагро» – один из ведущих сельхозпроизводителей, управляет 400 000 га в Саратовской, Пензенской, Воронежской, Орловской областях и на Ставрополье, говорится на ее сайте. Большая часть земель – 268 000 га – в Пензенской области. Компания собирала активы последние 3–4 года, говорил ранее «Ведомостям» близкий к «Росагро» человек. «Росагро» выращивает пшеницу, подсолнечник, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), рапс, кукурузу, ячмень и др. УК «Росагро» – седьмая среди крупнейших держателей сельскохозяйственных земель в России, по данным апрельского рейтинга BEFL.

В среднем сельхозземли в Воронежской области стоят 40 000 за 1 га, в Пензенской – 20 000 руб., оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Похожие цифры приводит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: 10 000–20 000 руб. за 1 га в Пензенской области, 30 000–50 000 руб. – в Воронежской.

Получается, земли предприятий, сделку по которым одобрила ФАС, могут стоить не менее 2,5 млрд руб.

В Юго-Восточной агрогруппе по 50% принадлежит Юрию и Татьяне Хохловым, следует из данных ЕГРЮЛ. Они являются совладельцами группы АСБ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Человек, близкий к одной из сторон, подтвердил, что Юго-Восточная агрогруппа – часть АСБ.

«Росагро» займется молоком

Группа АСБ основана в 1999 г. бизнесменом Юрием Хохловым. С 2000 г. группа активно наращивает сельхозактивы, сейчас у нее предприятия в Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской областях, в том числе два сахарных завода и маслоэкстракционный завод, говорится на сайте компании. Площадь земель АСБ – 291 000 га. BEFL поместила ее на 12-е место в рейтинге крупнейших держателей сельхозземель.

Летом 2016 г. администрация Ульяновской области сообщала, что АСБ в 2016 г. создаст в регионе крупный агрохолдинг. Инвестиции составят 24 млрд руб., говорилось в сообщении, также АСБ собиралась построить завод по переработке свеклы.

Шведский агрохолдинг Black Earth Farming сообщал в августе 2016 г., что ведет переговоры о продаже земель с АСБ. Всего у шведского холдинга более 250 000 га.

Также от Юго-Восточной агрогруппы в ФАС поступили ходатайства о покупке и других предприятий – ООО «Росагро-Саратов», ООО «УК «Росагро», ООО «Романовская нива», ООО «Кургановский», ООО «Агротех-сервис», говорит представитель ФАС. Ходатайства находятся на рассмотрении службы. Представитель «Росагро» это не комментирует. Представитель АСБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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