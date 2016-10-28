Крупный латифундист «Росагро» избавляется от значительной части земель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила Юго-Восточной агрогруппе продажу основных производственных средств в четырех агропредприятиях, говорится в документах ФАС. Три расположены в Пензе («Бековоагро», «Голд агро», «Агро платинум»), еще одно (ООО «Централь») – в Воронежской области. Все они специализируются на выращивании зерновых или зернобобовых культур.

Два региональных чиновника оценили суммарный земельный банк этих предприятий «Ведомостям» не менее чем в 110 000 га, причем большая часть земель (около 100 000 га) приходится на Пензенскую область.

Некоторые из перечисленных компаний фигурировали на сайте группы «Росагро» в качестве ее активов.

Представитель «Росагро» подтвердил, что компания намерена продать сельскохозяйственные предприятия. Это связано с реорганизацией структуры бизнеса и земельных активов, объясняет он. Планируемая сделка будет включать в том числе и передачу земель, отмечает он. Раскрыть детали он отказался.

Чья «Росагро» Ранее консультанты, региональный чиновник, бывший федеральный чиновник и бывший генподрядчик связывали «Росагро» с группой «Сафмар» (прежнее название – группа «Бин») Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых, также владеющих Бинбанком. Но сама группа не подтверждала эту информацию. Ее представитель и сейчас подчеркивает: «У группы нет сельскохозяйственных активов». ООО «УК «Росагро» зарегистрировано в Горно-Алтайске (Республика Алтай) в 2011 г. 100% принадлежит Иман Алиевой, по данным ЕГРЮЛа.

«Росагро» – один из ведущих сельхозпроизводителей, управляет 400 000 га в Саратовской, Пензенской, Воронежской, Орловской областях и на Ставрополье, говорится на ее сайте. Большая часть земель – 268 000 га – в Пензенской области. Компания собирала активы последние 3–4 года, говорил ранее «Ведомостям» близкий к «Росагро» человек. «Росагро» выращивает пшеницу, подсолнечник, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), рапс, кукурузу, ячмень и др. УК «Росагро» – седьмая среди крупнейших держателей сельскохозяйственных земель в России, по данным апрельского рейтинга BEFL.

В среднем сельхозземли в Воронежской области стоят 40 000 за 1 га, в Пензенской – 20 000 руб., оценивает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Похожие цифры приводит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: 10 000–20 000 руб. за 1 га в Пензенской области, 30 000–50 000 руб. – в Воронежской.

Получается, земли предприятий, сделку по которым одобрила ФАС, могут стоить не менее 2,5 млрд руб.

В Юго-Восточной агрогруппе по 50% принадлежит Юрию и Татьяне Хохловым, следует из данных ЕГРЮЛ. Они являются совладельцами группы АСБ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Человек, близкий к одной из сторон, подтвердил, что Юго-Восточная агрогруппа – часть АСБ.

Группа АСБ основана в 1999 г. бизнесменом Юрием Хохловым. С 2000 г. группа активно наращивает сельхозактивы, сейчас у нее предприятия в Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской областях, в том числе два сахарных завода и маслоэкстракционный завод, говорится на сайте компании. Площадь земель АСБ – 291 000 га. BEFL поместила ее на 12-е место в рейтинге крупнейших держателей сельхозземель.

Летом 2016 г. администрация Ульяновской области сообщала, что АСБ в 2016 г. создаст в регионе крупный агрохолдинг. Инвестиции составят 24 млрд руб., говорилось в сообщении, также АСБ собиралась построить завод по переработке свеклы.

Шведский агрохолдинг Black Earth Farming сообщал в августе 2016 г., что ведет переговоры о продаже земель с АСБ. Всего у шведского холдинга более 250 000 га.

Также от Юго-Восточной агрогруппы в ФАС поступили ходатайства о покупке и других предприятий – ООО «Росагро-Саратов», ООО «УК «Росагро», ООО «Романовская нива», ООО «Кургановский», ООО «Агротех-сервис», говорит представитель ФАС. Ходатайства находятся на рассмотрении службы. Представитель «Росагро» это не комментирует. Представитель АСБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.