«Русснефть» сменит президента

Совет директоров «Русснефти» 7 ноября досрочно прекратит полномочия действующего президента компании и подпишет трудовой договор с новым. Это следует из сообщения компании. Кто возглавит компанию, представитель не говорит.

С февраля 2015 г. президентом «Русснефти» был Олег Гордеев, до этого девять лет работавший в компании на разных должностях. В 2015 г. Гордеев стал председателем совета директоров «Русснефти», а основной владелец компании Михаил Гуцериев (его структуры владеют 65,98% обыкновенных акций) был президентом. Оставив пост президента, Гуцериев возглавил совет директоров. «Михаил Гуцериев продолжает участвовать в стратегическом управлении двух компаний - "Русснефти" и "Нефтисы". В "Русснефти" он занял пост председателя совета директоров», - объяснял тогда «Интерфаксу» источник, близкий к акционерам «Русснефти».

Сейчас компания проводит размещение на Московской бирже. «Русснефть» готовится продать на Московской бирже до 10% своих акций за $400–500 млн. Существующие или новые акции будут предложены инвесторам, неизвестно. «Русснефть» этого не сообщает. По 10% обыкновенных и привилегированных акций «Русснефти» лежат на счете НРД, следует из документов компании.

Может ли Гуцериев вернуться на пост президента «Русснефти», неясно. Некоторые владельцы бизнесов, например, возвращались к управлению компаниями. Так, Олег Дерипаска возглавил UC Rusal накануне IPO.

Но недавно пост президента «Башнефти» покинул Александр Корсик. Директор Small Letters Виталий Крюков напоминает, что с 2007 г. Корсик возглавлял «Русснефть» до того, как перейти на работу в «Башнефть». Корсик — прекрасный антикризисный менеджер, он буквально дал «Башнефти» новую жизнь, обеспечил рост добычи, перечисляет Крюков. «А это именно то, что нужно сейчас «Русснефти», - говорит он. Накануне IPO это было бы прекрасное назначение — инвесторы доверяют Корсику. Такое назначение маловероятно: у Гуцериева и Корсика остались натянутые отношения, считает знакомый Корсика.