Е4 сдалась кредиторам

Группа Е4 в пятницу была признана банкротом, передал «Интерфакс» из зала суда. В отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначен Игорь Вышегородцев. Временный управляющий группы Е4 заявил на заседании, что решение подать ходатайство о банкротстве было принято собранием кредиторов компании 20 октября. На нем присутствовали кредиторы, долг Е4 перед которыми составляет 24,7 млрд руб. (92,4% от общего долга), сообщил «Интерфакс». Получить комментарии представителя Е4 не удалось.

Интересно, что Е4 признана банкротом по иску ЗАО «Аксиома права» на 200 млн руб., как правило, крупные компании по таким незначительным требованиям не банкротятся, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Поэтому ситуация выглядит как защитная процедура со стороны Е4, предполагает он.

Вовремя вышел 10 июня 2015 г. арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. А на следующий день стало известно, что Абызов продал Е4 крупной инвестиционной группе (имена покупателей и сумма сделки не раскрывались). Компания заявляла тогда, что новый инвестор имеет план финансового оздоровления Е4 и рассматривает процедуру наблюдения как возможность стабилизации ее работы. В марте 2016 г. было возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании (имена не назывались) на предмет мошенничества в сфере кредитования.

Е4 была создана нынешним министром открытого правительства Михаилом Абызовым в 2006 г. Вовсю шла реформа электроэнергетики и отрасль готовилась к запуску масштабных инвестиционных программ. В группу вошли бывшие проектные институты, она заняла лидирующие позиции на рынке инжиниринга в электроэнергетике, напоминает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова.

К 2013 г. доля Е4 на российском рынке была 20%. Группа занималась реализацией заказов на строительство энергоблоков суммарной мощностью почти 7 ГВт и общей стоимостью 160 млрд руб. Самая известная история связана с контрактом Е4 с ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг») на строительство энергоблока на 420 МВт на Серовской ГРЭС. Генератор для него утонул при перегрузке в порту Роттердама. ОГК-2 в суде требовала от подрядчика вернуть 9 млрд руб. аванса. Представитель «Газпром энергохолдинга» на вопросы о признании Е4 банкротом не ответил.

Как писал «Коммерсантъ», Е4 перестала обслуживать кредиты в конце 2014 г., долг к тому моменту достиг почти 30 млрд руб. В своем последнем опубликованном годовом отчете – за 2014 г. – Е4 указывала, что из-за ухудшения финансово-экономической ситуации в стране, повышения кредитных ставок и девальвации рубля компания столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в результате несколько крупных контрактов (например, строительство энергоблока на 800 МВт для Пермской ГРЭС «Интер РАО») были расторгнуты по инициативе заказчика. К лету 2015 г. количество исков, рассматриваемых в Арбитражном суде Москвы в отношении компании, превысило 100, в семи из них заявители требовали признать компанию банкротом.

После признания компании банкротом все проходит по стандартной схеме – выстраиваются очереди кредиторов и идут выплаты, говорит аналитик «Алора» Алексей Антонов, но особенность инжинирингового бизнеса в том, что у него почти нет дорогостоящих активов, к таким можно отнести только склады. Согласно отчету за 2014 г., компания владела имуществом стоимостью 216,2 млн руб.: земельными участками, зданиями, оборудованием, транспортными средствами. Фактически это означает, что кредиторам придется списывать большую часть долга, заключает эксперт.

Е4 – второй крупный энергоподрядчик, обанкротившийся в этом году. В марте несостоятельным был признан «Энергостройинвест-холдинг», бывший главный подрядчик ФСК. Как правило, банкротство инжиниринговых компаний в электроэнергетике проходило по одному сценарию: менялись экономические условия, росла стоимость оборудования, а перезаключать контракты на новых условиях заказчики не хотели, описывает Порохова. В итоге компании вынуждены были брать кредиты, чтобы покрыть разрывы, и в какой-то момент теряли возможность их обслуживать, говорит она.