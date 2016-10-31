«Газпром» получил разрешение использовать Opal

Европейская комиссия (ЕК) одобрила исключение 50% мощностей газопровода Opal из Третьего энергопакета, сообщила ЕК в пятницу. Оно даст возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Решение принято до 2033 г. «Пока воздержимся от комментариев», – сказал представитель «Газпрома».

Газопровод Opal мощностью 36 млрд куб. м соединяет морской газопровод «Северный поток» с Германией и Чехией. Газопровод дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено ЕК в 2009 г. Решение даст возможность концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей, передал ТАСС.

Украина против Украина выступала против того, чтобы «Газпрому» расширили доступ к Opal. По расчетам «Нафтогаза», если «Газпром» получит доступ к дополнительным 40% мощностей Opal, то транзитные потери Украины будут составлять 13,5–14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы сократятся на $395–425 млн.

Согласно сообщению ЕК использование 50% мощностей Opal должно будет соответствовать более строгим правилам европейского рынка. «Они обеспечивают прозрачный и недискриминационный доступ для всех газовых компаний», – говорится в пресс-релизе. ЕК оставляет за собой право пересмотреть решение об исключении для Opal. «Это решение принято не по политическим мотивам, – подчеркнул чиновник ЕК. – Этим решением мы открываем газопровод Opal для более активной конкуренции» (цитата по «Интерфаксу»).

В своем решении ЕК зафиксировала новые условия. Доминирующие поставщики газа на рынке Чешской Республики или поставщики, контролирующие более 50% природного газа, прибывающего в немецкий Грайфсвальд, могут претендовать на дополнительные мощности только по базовой цене.

Предложение выставлять свободные мощности Opal на торги поступило в ЕК в мае от немецкого регулятора Bundesnetzagentur. «Газпром» должен предоставлять при необходимости до 20% оставшейся мощности магистрали другим поставщикам, писала во вторник WSJ со ссылкой на свои источники.

Разрешение на увеличение прокачки не стало неожиданностью, говорит старший аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Технически оно было принято еще в начале 2014 г., но политически отложено. «Газпром» при необходимости прокачивал по Оpal больше газа, занимая более половины мощности, указывает она. Разрешение на Opal позволит увеличить прокачку по «Северному потоку», но не до проектных уровней. Производительность «Северного потока» – 55 млрд куб. м в год. В 2015 г. «Газпром» экспортировал в Европу 158,6 млрд куб. м газа. За 10 месяцев, по прогнозу Interfax GGA, будет около 143 млрд куб. м. В середине года «Газпром» рассчитывал поставить в Европу более 165 млрд куб. м газа. Разрешение дает «Газпрому» больше гибкости в поставках, но существенно на их увеличении не скажется, скорее это будет замещение транзитных объемов по Украине, полагает Белова.

Решение ЕК даст возможность оптимальнее загрузить мощности «Северного потока» и Opal, говорит замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Это, соответственно, позволит снизить эффективную стоимость транспортировки газа по балтийскому маршруту, сделав ее еще более привлекательной для «Газпрома». Экономия составит около $300–350 млн в год, подсчитал Гривач.