РЖД рискует оказаться без прибыли

РЖД за девять месяцев получила прибыль по РБСУ в 33,9 млрд руб. против убытка в 8,9 млрд руб. за тот же период 2015 г. Выручка компании выросла на 4% до 1,2 трлн руб. Улучшить финансовое положение удалось благодаря сокращению издержек, объясняет представитель монополии. В октябре президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания за 2016 г. уже сократила их на 60 млрд руб., а в 2017 г. планирует сократить еще на 50 млрд руб.

Данные РЖД по РСБУ не так показательны, как по МСФО, отмечает старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Но РЖД рассчитывает необходимый уровень индексации тарифов и инвестпрограмму, опираясь на данные российской отчетности.

По итогам 2016 г. Белозеров прогнозировал прибыль РЖД примерно в 1 млрд руб. Но для этого «со стороны государства необходима реализация решений, на основании которых устанавливалась индексация тарифа на грузовые перевозки на 2016 г., сохранение ставки налога на имущество на уровне 2015 г. и др.», говорится в пояснительной записке к проекту финплана РЖД на три года. Таким образом, в IV квартале у монополии ожидается убыток. «Дело в том, что традиционно на ноябрь – декабрь приходятся основные расходы по инвестпрограмме», – говорит представитель РЖД. В 2016 г. инвестпрограмма РЖД выросла на 12,7% до 412 млрд руб. Деньги будут направлены в том числе на работы по проектам модернизации БАМа и Транссиба, комплексной реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, развитию Московского транспортного узла, обновлению инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна и др. Правда, в IV квартале 2015 г. РЖД смогла заработать 9,2 млрд руб. прибыли, что позволило ей получить символическую (318 млн руб.) прибыль по итогам года (в 2014 г. убыток монополии был 44 млрд руб.).

РЖД, вероятнее всего, закончит 2016 г. с убытком, так как в IV квартале резко падает погрузка и, соответственно, доходы РЖД отстают от плана, указывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В октябре погрузка РЖД упала на 3%, в ноябре ситуация будет примерно такой же, говорил представитель РЖД. Погрузка восстановится не ранее 2017 г. – ситуация в промышленности неблагоприятная, дополнительный негативный фактор – высокие ставки предоставления полувагонов, считает Бурмистров. А возможностей снижать издержки у компании все меньше – основные сокращения коснутся инвестиций, добавляет эксперт. В 2017 г. инвестпрограмма РЖД снижена почти на 6% до 389 млрд руб.

Шанс закончить год без убытков по РСБУ у РЖД есть, считает Юминов, в числе факторов – рост погрузки в течение всего года, за исключением последних месяцев.