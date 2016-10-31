Росимущество хочет помирить UCP и «Транснефть»

В пятницу Арбитражный суд Москвы перенес на 18 ноября рассмотрение иска «Ю си пи индастриал холдингз лтд.» к «Транснефти» на 100 млн руб. из-за ходатайства Росимущества о мировом соглашении, передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда. «Было получено ходатайство Росимущества об отложении судебного заседания в связи с возможностью заключения мирового соглашения», – сказал судья. Представитель «Транснефти» в суде отметил, что компания «не будет заключать любое мировое соглашение на таких условиях».

Источник, знакомый с ходом судебного дела, говорит, что проект мирового соглашения в Росимущество на прошлой неделе отправила UCP. При рассмотрении дела суд должен принять меры для примирения сторон, поэтому ведомство решило, что нужно дать сторонам возможность урегулировать спор мирным путем, пояснил он. Представитель UCP содержание проекта мирового соглашения не раскрывает.

«Заключение предложенного мирового соглашения, по сути, означало бы признание необоснованных исковых требований «Ю си пи индастриал холдингз лтд.», – говорит представитель «Транснефти». По его словам, позиция Росимущества «основана на мотивированных доводах о неправомерности исковых требований «Ю си пи индастриал холдингз лтд.». «Эта позиция есть в судебном деле и в полной мере корреспондируется с позицией «Транснефти», – говорит представитель госкомпании. Представитель Росимущества на запрос не ответил.

У Росимущества как у третьего лица в данном деле нет обязанности рассматривать вопрос о заключении мирового соглашения – оно заключается между истцом и ответчиком, поясняет советник адвокатского бюро А2 Фарид Бабаев. В соглашении может быть прописан размер и порядок выплат, о котором стороны договорятся, сказал партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Речь может идти о меньшей, чем в иске, сумме либо может быть предусмотрена отсрочка, или рассрочка платежей, или какие-то иные уступки, рассуждает он.

По уставу «Транснефть» платит на привилегированные акции 10% чистой прибыли. UCP утверждает, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные. 17 марта группа подала иск к «Транснефти», в котором требует взыскать с монополии 97,18 млн руб., из которых 84,7 млн – недоплаченные дивиденды за 2013 г., остальное – проценты за пользование чужими денежными средствами. Тогда дивиденды на обыкновенные бумаги на 497 руб. превышали выплаты на привилегированные (см. график) – эту разницу и требует возместить истец.

Суд рассматривает еще два иска UCP к компании. В феврале 2016 г. UCP подала иск, в котором требует у компании документы о ее производных финансовых инструментах за 2014–2015 гг., а также информацию о финансовых активах и операциях за этот период. 3 октября был подан иск, в котором UCP оспаривает решение о распределении чистой прибыли за 2015 г. 30 июня акционер «Транснефти» решил направить на дивиденды по итогам 2015 г. всю чистую прибыль монополии по РСБУ – 12,8 млрд руб., из них 11,5 млрд – на обыкновенные акции, 1,28 млрд – на привилегированные. Дивиденды на привилегированную акцию должны быть 2077 руб., т. е. не меньше, чем на обыкновенную, говорилось в иске.