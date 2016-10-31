«Башнефть» расторгнет контракты с «Лукойлом»

Роснефть» предложила прекратить «Башнефти» закупать нефть у «Лукойла» и продавать ему нефтепродукты, сообщил представитель «Роснефти». «Лукойл» поддержал предложение досрочно расторгнуть соглашения на поставку нефти на НПЗ «Башнефти» с 1 ноября, сообщил представитель «Лукойла». «Юристы компаний занимаются оформлением соответствующей документации. Соглашение не предусматривает штрафных санкций для какой-либо из сторон в случае его досрочного расторжения», – подчеркнул он.

«Башнефть» заключила контракт с «Лукойл-резервнефтепродуктом» на поставку нефти в адрес НПЗ летом 2015 г. на сумму до 192 млрд руб. Контракт действует до 31 января 2017 г. с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 г. В среднем «Лукойл» должен был поставлять на заводы «Башнефти» около 6 млн т в год, сообщил РБК. Еще один контракт – о продаже на экспорт нефтепродуктов «дочке» «Лукойла», швейцарскому трейдеру Litasco, на сумму до 193,9 млрд руб. – тоже был заключен летом прошлого года до 31 января 2017 г. с возможностью пролонгации до 31 июля 2018 г.

«Лукойл» имеет разветвленную сеть сбыта нефти – сырье, поставлявшееся на НПЗ «Башнефти», будет распределено между другими торговыми партнерами «Лукойла», сообщил представитель компании. Проблем со сбытом этой нефти не будет – у «Лукойла» хорошо развит трейдинговый бизнес, согласен директор Small Letters Виталий Крюков. Но контракт с «Башнефтью» для «Лукойла» был скорее всего более выгоден, считает он, ведь компания также экспортировала нефтепродукты «Лукойла», так что потери из-за разрыва контрактов у компании будут. «Башнефть» сможет заместить поставки нефти «Лукойла» сырьем с любых западносибирских месторождений «Роснефти», полагает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

После покупки 60,16% голосующих акций «Башнефти» представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире телеканала «Дождь» говорил, что у нового владельца есть вопросы к «Башнефти», которая «почему-то сначала свою нефть продает «Лукойлу», а потом покупает у «Лукойла» и перерабатывает на своих же заводах». «Роснефть» планировала провести полный аудит нового актива. На следующий день после покупки «Роснефть» сменила президента компании: место Александра Корсика занял вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, было избрано новое правление.

Контракты на поставку нефти и нефтепродуктов не единственное, что связывает «Башнефть» и «Лукойл». Их СП «Башнефть-полюс» (у «Башнефти» – 74,9%, у «Лукойла» – 25,1%) разрабатывает месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе. В 2015 г. на месторождениях было добыто 1,4 млн т нефти. К 2020 г. на месторождениях должно добываться 4,8 млн т. 24 октября Печорское управление Ростехнадзора начало внеплановую выездную проверку СП.