«Норникель» снизил производство

Крупнейший в мире производитель никеля и палладия снизил выпуск этих металлов на 8 и 4% соответственно

В связи с низким содержанием ценных металлов в перерабатываемом сырье «Норильский никель» за девять месяцев 2016 г. снизил производство меди и палладия на 4% (до 264 047 т и 1,9 млн унций соответственно), никеля на 8% (до 177 357 т) и платины на 5% (до 489 000 унций). Об этом говорится в сообщении компании.

Снижение производства никеля компания связывает в том числе с реконфигурацией производственных мощностей на финском предприятии Harjavalta, а производство меди снизилось в том числе из-за пуско-наладочных работ на Талнахской обогатительной фабрике.

Кроме того, компания снизила прогноз по производству никеля с 206-212 000 т до 195-200 000 т. (также из-за наладочных работ на Талнахской фабрике).

От производства никеля и меди компания получает основную часть выручки - $2,1 млрд из $3,5 млрд (по итогам первого полугодия 2016 г.).

Средняя цена никеля в этом году на 21% ниже средней цены прошлого года, а средняя цена меди за 2016 г. на 14% ниже среднего уровня за 2015 г. Отмечает аналитик АКРА Максим Худалов. Падение добычи у «Норникеля» по меди, никелю и платиноидам приведет к сокращению выручки более чем 10%, считает он.

После окончания программы по реконфигурации мощностей выпуск металла должен вернуться к уровням прошлого года, считает Худалов.

Низкое содержание металла в руде - это сезонное колебание, говорит представитель «Норникеля». Компания намерена восполнять ресурсную базу за счет новых месторождений – Быстринского ГОКа (2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра) и Масловского (728 000 т никеля, 1,1 млн т меди, 12,5 млн унций платины и 1,3 млн унций золота).

В ближайшие три года капзатраты «Норникеля» составят $4,4 млрд, из них $1,9–2,3 млрд – затраты на поддержание, $0,5–0,6 млрд – на реконфигурацию мощностей, остальное – на развитие, говорится в презентации компании ко дню инвестора. Вкладываться в Быстринский ГОК и «Южный кластер» без партнеров компания не готова, следует из документа: она будет искать пути, как разделить риски.