Тимченко продал крупное газовое месторождение

Бизнесмен Геннадий Тимченко продал долю в компании «Петромир», владеющей лицензией на разведку и добычу углеводородного сырья на Ангаро-Ленском и Левобережном газоконденсатных месторождениях в Иркутской области. Volga Group, управляющая активами Тимченко, больше не является акционером «Петромира», передал «Интерфакс». Ранее у Тимченко было 50% в «Петромире».

Актив не был профильным для Volga Group, пояснил представитель компании «Ведомостям». Стратегия в отношении актива предусматривала его продажу, переговоры с различными претендентами периодически возникали на протяжении последних нескольких лет, добавил он. «Сделку с покупателем закрыли на прошлой неделе на хороших условиях», - сказал представитель. Покупателя и детали сделки Volga Group не раскрывает.

Сейчас ООО «Петромир» принадлежит АО «АМК холдинг» (99,99%) и Александру Кропоткину, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Владелец «АМК холдинга» - также Кропоткин. Раньше 100% «Петромира» было у Petromir (UK) Limited.

ООО «Петромир» принадлежат лицензии на Ангаро-Ленское и Левобережное месторождения с общими запасами по категории С1 + С2 в 1,273 трлн куб. м. Основной вопрос — как новый владелец будет монетизировать его запасы, говорит аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. Преимущество Ангаро-Ленского месторождения — в его расположении относительно недалеко от Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Была идея подключить месторождения «Петромира» к трубе, которая пойдет с Ковыкты, помнит Кокин, но она не была реализована. Теперь Ковыкта рассматривается как основа ресурсной базы Иркутского центра газодобычи «Газпрома» для заполнения строящегося трубопровода «Сила Сибири». Сейчас газ Ангаро-Ленского можно монетизировать, только если подключить месторождение к трубопроводу «Газпрома», говорит Кокин. Концерн же вряд ли будет в этом заинтересован, если месторождение не будет принадлежать ему, считает аналитик.

Если оценивать активы исходя из затрат на геологоразведку и работы, которые уже проведены на месторождениях, сумма будет небольшой. «По грубой оценке — несколько сотен миллионов долларов», - предполагает Кокин. Если оценивать по запасам, сумма может быть в разы больше, но такая цена сделки маловероятна, считает аналитик.