НЛМК показал лучшую за шесть лет эффективность

НЛМК по итогам III квартала этого года получил $2,2 млрд выручки (на 19% больше, чем вj II квартале 2016 г. ), $673 млн EBITDA и $385 чистой прибыли (на 46% и 110% больше, чем в прошлом квартале соответственно), говорится в отчете компании. Таким образом, рентабельность по EBITDA у компании за III квартал составила 30%, это шестилетний рекорд компании, говорится в презентации НЛМК.

Для сравнения: рентабельность «Северстали» за III квартал – 36,8%.

Рентабельность по EBITDA за 9 месяцев у НЛМК ниже – 25% (выручка с начала года – $5,6 млрд, а EBITDA – $1,4 млрд).

Рост выручки в III квартале компания связывает с ростом поставок, средних цен на металл и с улучшением структуры продаж. На домашних рынках НЛМК – в России, ЕС и США – было реализовано около 66% металлопродукции, следует из комментария вице-президента НЛМК Григория Федоришина к отчетности.

Компания продала в III квартале 3,3 млн т металлопродукции (на 2% больше, чем в прошлом квартале), на российский рынок компания поставила 1,2 млн т (на 19% больше, чем в II квартале), следует из сообщения компании. На европейском рынке продажи снизились до 0,54 млн т за III квартал (-18%), произошло это из-за упавшего спроса.

Компания показала высокие продажи сортового проката (+36% к II кварталу в России) - видимо, потому, что в Центральном федеральном округе они снизились у «Северстали» на 9% и у Evraz на 10%, предполагает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Продажа сортового проката принесла НЛМК $410 млн выручки за квартал и $44 млн EBITDA (с начала года – $2,1 млрд выручки и $99 млн EBITDA).