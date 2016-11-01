«Юнипро» может заплатить дивиденды за девять месяцев

Совет директоров «Юнипро» (бывшая «Э.Он Россия») 2 ноября рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Еще один вопрос в повестке – рекомендации акционерам по размеру дивидендов за девять месяцев 2016 г. Это будут первые промежуточные выплаты компании с 2007 г. Тогда компания заплатила 150 млн руб. по итогам I квартала. Представитель «Юнипро» отказался от комментариев.

В дивидендной политике «Юнипро» говорится, что размер выплат определяется исходя из баланса интересов компании и ее акционеров. За 2014 г. акционеры получили от компании 17,5 млрд руб. (100% от прибыли по РСБУ), за 2015 г. – 12,4 млрд руб. (80% от прибыли по РСБУ).

Инвесторы, узнав новость, воодушевились, подняв стоимость акций «Юнипро» на 4,4%. Решение «Юнипро» о выплате дивидендов за девять месяцев застало рынок врасплох, говорит аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр. В феврале у «Юнипро» произошел пожар на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Он был построен по договору о предоставлении мощности (обеспечивает возврат инвестиций с доходностью 14%) и введен в эксплуатацию в декабре 2015 г.

Что такое «Юнипро» E.On в 2016 г. разделила свои активы на две компании. Одна из них – Uniper – объединила активы в области электрогенерации и глобального трейдинга. Основной российский актив компании – «Юнипро». В ее состав входят пять тепловых электростанций общей мощностью 11,1 ГВт.

Оплату мощности этого энергоблока «Юнипро» успела получить только за январь. Предварительные обследования показали, что огнем были повреждены строительные металлоконструкции каркаса главного корпуса, конструкции потолочного перекрытия котла и проч. По последним оценкам, на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС «Юнипро» понадобится два года и 25 млрд руб. По страховке компания сможет получить до 22,5 млрд руб., из них 7 млрд руб. в 2016 г., остальное – в 2017 г., оценивали в августе в своем обзоре аналитики Renaissance Capital. Распределять дивиденды логично только в том случае, если компания знает, сколько она получит по страховке, говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев.

Выбытие энергоблока отразилось на финансовых показателях компании, его балансовая стоимость составляла 10,6 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2016 г. «Юнипро» получила чистую прибыль по РСБУ 4,6 млрд руб., что в 2 раза меньше результата прошлого года. При этом выручка компании выросла на 10% до 59,4 млрд руб. На 30 сентября на счетах компании было 4,8 млрд руб.

Представитель «Юнипро» размеры и сроки выплат комментировать отказался. У «Юнипро» заключено два страховых контракта, которые потенциально могут покрыть ущерб, сказал он. По его словам, контракты включают в себя страхование от эксплуатационных рисков, в том числе риск потери дохода, и страхование строительных рисков, включая гарантийный период. Страховые выплаты покроют значительную часть ущерба от пожара, а затраты на восстановление будут полностью профинансированы компанией, заверил представитель компании. У «Юнипро» был договор страхования строительно-монтажных работ с «Капитал страхованием» (входит в «Росгосстрах»), говорил «Ведомостям» представитель страховой компании. В понедельник он на запрос не ответил. По словам источников «Ведомостей», Березовская ГРЭС была застрахована в компаниях Ace и AIG. Их представители также не ответили на запросы.

Компания может выплатить 9,6–12,8 млрд руб. без учета выбытия третьего энергоблока, ожидает Скляр, дивидендная доходность за девять месяцев составит 4,5–7% в базовом варианте, до 10% – в оптимистичном.

Своим решением новый немецкий акционер после аварии показывает приверженность предыдущей дивидендной политике и подчеркивает важность дивидендного потока из России для групповых операций, предполагает Скляр. Во-вторых, говорит Скляр, компания посылает рынку сигнал, что ситуация с восстановлением Березовской ГРЭС решена, страховые платежи начнутся с ноября, а резкого повышения стоимости восстановления не ожидается.