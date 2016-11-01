НЛМК отдаст акционерам 75% свободного денежного потока

ВIII квартале НЛМК достиг рентабельности по EBITDA в 30%. Это самый высокий показатель за шесть лет. Правда, обойти «Северсталь», которая достигла 36,8% рентабельности по EBITDA, в III квартале не удалось.

В III квартале выручка НЛМК выросла в сравнении с предыдущим кварталом на 19% до $2,2 млрд благодаря росту поставок и средних цен реализации, а также улучшению структуры продаж (66% пришлось на Россию, Европу и США). EBITDA компании увеличилась на 46% до $637 млн вследствие увеличения выручки и реализации программ повышения эффективности, говорится в сообщении компании. Чистый долг сократился на 41% до $687 млн, или 0,39 EBITDA.

За III квартал менеджмент рекомендует направить на дивиденды $350 млн, или 75% свободного денежного потока компании за квартал. Об этом на телефонной конференции сообщил вице-президент НЛМК Григорий Федоришин. Дивидендная политика НЛМК предполагает, что, пока долговая нагрузка НЛМК меньше или равна 1 EBITDA, сумма выплат должна находиться в диапазоне, границами которого являются 50% чистой прибыли и 50% свободного денежного потока, рассчитанного по МСФО. Совет директоров рассмотрит рекомендацию менеджмента 17 ноября. Если совет поддержит это решение, то дивидендная доходность акций НЛМК достигнет 3,8% – это рекордный уровень для компании, пишет БКС в обзоре. На Лондонской бирже НЛМК подорожал на 5,88% до $9,4 млрд. Капитализация достигла максимума с конца февраля 2013 г., но до исторического рекорда в $15,86 млрд еще далеко.

НЛМК в 2004 г. имел рекордную рентабельность по EBITDA – в III квартале она достигала 56,2%. В следующие годы последовала череда покупок в Европе и США, расширение в России: компания приобрела активы «Макси-групп», построила завод сортового проката в Калуге, увеличивала мощности основной площадки в Липецке. В I квартале 2013 г. рентабельность НЛМК достигла 11,1% – подводил ослабший рынок стали и зарубежные активы, которые генерировали убытки. Тогда же НЛМК принял новую стратегию до 2017 г., сфокусировавшись на повышении эффективности. Активы в США и Европе в I квартале этого года впервые с 2014 г. заработали положительную EBITDA – $11 млн.

В целом с 2007 до 2016 г. НЛМК в 1,5 раза до 16 млн т увеличил мощности по выплавке стали. НЛМК работает над новой стратегией, рассчитанной до 2022 г., рассказывает представитель компании. В июле в интервью изданию Trends-tendances президент НЛМК Олег Багрин говорил, что к 2020 г. группа может увеличить мощности по выплавке стали до 20 млн т.