Горнодобывающие гиганты не спешат делать крупные инвестиции

Решение компаний зависит от того, будет ли Китай и дальше обеспечивать высокий спрос на сырье

Крупнейшие горнодобывающие компании столкнулись с непростым выбором на фоне продолжительного спада на сырьевых рынках. Им необходимо решить, делать ли крупные инвестиции в новые проекты в отсутствие четких признаков роста цен или подождать их уверенного восстановления.

Решение каждой компании зависит от того, будет ли Китай и дальше обеспечивать высокий спрос на сырье – на этот раз для производства таких потребительских товаров, как кондиционеры и холодильники. Если да, то Китаю потребуются виды сырья, которые до сих пор не были главными в его индустриализации. Таким образом, нынешний сырьевой цикл не похож на любой другой за последние 100 лет, говорят эксперты. Обычно циклы в горнодобывающей отрасли длятся около четырех лет, хотя некоторые суперциклы – десятилетиями. Но сейчас неясно, находится ли сектор на пороге нового бума или по-прежнему отходит от предыдущего.

Rio Tinto – одна из немногих добывающих компаний, делающих крупные инвестиции. В мае она согласилась вложить $5,3 млрд в расширение медного рудника в Монголии, что позволит ей меньше зависеть от железной руды. Также компания занимается проектом стоимостью $1,9 млрд по добыче бокситов, необходимых для производства алюминия, в восточной Австралии. Руководство Rio Tinto считает, что одним из первых восстановится спрос на медь, а не на железную руду. По мнению ее нового гендиректора Жана-Себастьяна Жака, в ближайшие два-три года возникнет нехватка этого металла. «Стратегия роста Rio будет следующей: строить и покупать с умом», - говорит Жак.

Другие участники отрасли более осторожны. «Мы уверены, что прямо сейчас рынок не нуждается в дополнительном предложении», - утверждает гендиректор Fortescue Metals Group Нев Пауэр, чья компания прекращает наращивать добычу железной руды.

BHP Billiton, долго желавшая расширить медный рудник Olympic Dam в Австралии, поумерила свои амбиции из-за падения цен. Сейчас компания ищет способы добывать минералы с меньшими издержками. Заниматься испытаниями она будет до 2019 г., таким образом, наращивать добычу она начнет не раньше следующего десятилетия. «Возможно, мы немного опоздаем на вечеринку», - признает Джеки Макгилл из BHP, ответственный за Olympic Dam.

Решение относительно проекта Olympic Dam еще не принято, поэтому аналитики BHP регулярно посещают заводы и пункты приема металлолома, чтобы спрогнозировать будущий спрос. Кроме того, BHP обращается к азиатским производителям кондиционеров, чтобы проверить свои прогнозы. По оценкам консалтинговой компании IBISWorld, в этом году Китай продаст кондиционеры на $70,5 млрд. Для производства каждого из них обычно требуется около 5,3 кг меди.

Магнитуда последнего роста цен на металлы была больше, чем во время промышленного бума в США или восстановления послевоенной Европы. За 13 лет по 2012 г. цены выросли в три с лишним раза, что минимум вдвое больше, чем во время любого из трех предыдущих суперциклов, отмечает Билге Эртен из Северо-Восточного университета в Бостоне. «Компаниям действительно очень важно планировать наперед, - говорит Эртен. - Очевидно, что никто не хочет инвестировать в сырье, которое будет дешеветь более 20 лет».

Тем не менее, руководители добывающих компаний часто ошибаются. Лидеров отрасли критикуют за то, что они наводнили мировой рынок железной рудой в последние годы, когда спрос ослаб. Из-за этого возник избыток предложения. Также прогнозы оказываются неверными из-за инноваций и изменения политической ситуации. Кроме того, на начало новых операций требуется много времени. Например, от обнаружения ископаемых до начала добычи на крупном медном руднике в среднем проходит около 12 лет.

«Выбрать правильный момент очень трудно, - утверждает гендиректор South32 Грэм Керр. - Будь то приближение пика на рынке стали или же избыток или дефицит меди. Участники отрасли не очень хороши в этом».

Перевел Алексей Невельский