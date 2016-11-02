Россия наращивает экспорт свекловичного сахара

До сих пор в мире Россия была известна как один из основных импортеров сахара

Россия в текущем сезоне – с августа 2016 г. по июль 2017 г. – может увеличить экспорт сахара в десятки раз – до 200 000 т, сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев (цитата по «Интерфаксу»). В прошлом сезоне за рубеж было продано 8000 т российского свекловичного сахара. Представитель министерства заявление Ткачева подтвердил.

Из-за высокого урожая сахарной свеклы производство свекловичного сахара в этом году увеличится на 7,7% до 5,6 млн т, приводит прогноз ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Еще около 350 000 т страна импортирует, в основном из Белоруссии (250 000 т), отмечает он. Белоруссия последние 10 лет поставляет излишки сахара в Россию, поскольку это более целесообразно с точки зрения логистики, а Россия ближе к своим традиционным рынкам сбыта – в страны СНГ. Остальные 150 000 т – импорт в регионы Дальнего Востока, куда поставлять свекловичный сахар с европейской части России невыгодно, по данным Иванова, а также в Калининград из стран Евросоюза.

С учетом внутреннего потребления на уровне 5,8 млн т в стране возникнет некоторый избыток сахара прежде всего на европейской части страны, отмечает Иванов, следовательно, часть придется вывезти.

Россия никогда не была заметным поставщиком сахара на мировой рынок: обычно ежегодно страна экспортирует не более 6000–8000 т сахара, согласно данным Росстата. Более того, в сезоне 1999/2000 Россия стала крупнейшим в мире импортером сахара, закупив 6,2 млн т, напоминает Иванов.

Отрасль развивалась благодаря поддержке государства, уверен председатель правления Союзсахара Андрей Бодин: помогла отраслевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса», действовавшая в 2010–2015 гг.

По данным Союзсахара, с начала сезона 26 000 т сахара отправлены на экспорт, на поставку еще 100 000 т заключены контракты. Крупный производитель сахара Sucden в этом сезоне уже заключил контракты на поставку в Казахстан и Киргизию около 50 000 т российского свекловичного сахара, рассказал финансовый директор компании Глеб Тихомиров, в прошлом сезоне отгрузки были в разы меньше. Впервые Россия может стать заметным игроком и на некоторых локальных рынках – в странах СНГ, Монголии, балканских странах, Афганистане, Сирии, перечисляет Иванов.

Россия сможет экспортировать даже более 200 000 т сахара, считает Бодин. У Иванова оценка скромнее: 40 000–80 000 т. Для экспорта свыше 200 000 т необходимо, чтобы внутренняя оптовая цена снизилась на 2–4 руб. с текущих 36,5 руб./кг (стоимость вагонных поставок с краснодарских заводов), уверен эксперт. Цены и так низкие, считает Тихомиров: год назад в это время сахар стоил 39 руб./кг. По его словам, основные импортеры – Киргизия и Казахстан – готовы покупать российский сахар по текущей цене. Цена конкурентоспособна: по ней российский сахар основным покупателям обходится дешевле, чем покупка сырца и его переработка на заводах, поясняет Бодин.