Алкогольный холдинг Рустама Тарико будет докапитализирован на $500 млн

Об этом в ночь с 31 октября на 1 ноября сообщила Roust Corporation. Компания договорилась «со значительным большинством» держателей двух выпусков еврооблигаций компании о докапитализации и реструктуризации долга. Компания получит более $500 млн для расплаты по долгам. Roust Corporation выпустит допэмиссию, которую существующие акционеры оплатят деньгами и активами, следует из сообщения. Пропорции не указаны.

В связи с этим Roust Corporation 31 октября не выплатила купонный процент по облигациям. Вместо этого ожидается, что платежи будут исполнены в отношении новых бумаг согласно с новыми условиями реструктуризации долга.

Компания надеется завершить переговоры с держателями нот в течение нескольких дней, после чего будут раскрыты детали сделки. Представитель Roust до этого момента не стал раскрывать подробностей соглашения с кредиторами.

Roust – один из крупнейших производителей водки в мире; в ряде стран – России, Польше, Венгрии – компания занимает лидирующие позиции. В ее портфеле бренды «Зеленая марка», Zubrowka, Soplica и др. Также Roust – крупный дистрибутор алкогольной продукции, в том числе водки «Русский стандарт».

Компания в нынешнем виде появилась после того, как в мае 2013 г. суд американского штата Делавэр по банкротствам одобрил план реорганизации польского производителя и дистрибутора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC), который предложил Рустам Тарико. По этому плану все облигации компании с погашением в 2016 г. были обменяны на новые бумаги на сумму $650 млн c погашением в 2018 г. и на $172 млн наличными. Облигации с погашением в 2013 г. на $284 млн частично консолидировала Roust Trading Ltd. (RTL), часть держателей получили $25 млн наличными и $30 млн облигациями. В результате реорганизации CEDC сократила долг в $1,3 млрд на $665,2 млн, а RTL получила 100% CEDC. CEDC впоследствии была переименована в Roust.

Задолженность Roust на 30 июня 2016 г. – более $1 млрд, в том числе около $750 млн – по облигациям с учетом процентов. Текущие обязательства на $180 млн превышали ее оборотные активы, и операционный денежный поток в первой половине 2016 г. был отрицательным – минус $39,2 млн, признавала компания.

В отчете за 2015 г. компания сообщала о необходимости рефинансирования долга. Условия реструктуризации могут включать консолидацию алкогольных активов группы «Русский стандарт» Тарико, которые сейчас не входят в Roust, уточняла компания в отчетности за первое полугодие.

У Тарико есть только один алкогольный актив, не входящий в Roust Corporation, – водочный бренд «Русский стандарт водка». Он согласно рейтингу международного отраслевого журнала Drinks International в 2015 г. занял 16-е место в мировом рейтинге самых продаваемых водочных брендов. Это самый популярный среди российских брендов водки на мировом рынке, добавляет гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Его стоимость он оценивает в $300–500 млн.

Получается, если бренд «Русский стандарт» будет оценен по нижней границе, Тарико необходимо найти около $200 млн. У Тарико есть самый крупный актив – банк «Русский стандарт», напоминает руководитель департамента рынков долгового капитала БКС Алексей Куприянов. Теоретически какие-то деньги можно будет получить под залог акций самого банка, рассуждает эксперт.

Правда, сам банк тоже обременен долгом. «Русский стандарт» в 2015 г. реструктурировал два выпуска субординированных евробондов на $550 млн. Инвесторы согласились получить досрочную выплату наличными в 18% номинала бумаг. На оставшуюся сумму долга одна из компаний группы «Русский стандарт» выпустила новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, обеспеченные 49% акций банка.