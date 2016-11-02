«Северсталь» снизит производство угля в 2017 году на 20%

В этом году из-за аварии на «Северной» добыча уже сократилась на 28% до 3,3 млн т

Из-за серии взрывов на воркутинской шахте «Северная» в начале 2016 г. погибли 31 рабочий и пятеро спасателей. Взрывы также привели к разрушению одной из лав, и «Северсталь» приняла решение сначала затопить шахту, а позже – законсервировать (списав $53 млн в виде обесценения и убытка). Отрабатывать запасы «Северной» компания начнет после 2020 г. через расположенную рядом шахту «Комсомольская», говорил представитель компании.

Остановка шахты привела к тому, что добыча рядового угля, по прогнозам «Северстали», в 2016 г. снизится на 25% до 9,8 млн т, в итоге компания получит на 28% меньше концентрата коксующегося угля марки 2Ж – всего 3,3 млн т (см. график), следует из презентации «Северстали» ко дню инвестора. Но производство концентрата будет падать и в 2017 г., заявил на дне инвестора гендиректор компании Вадим Ларин. В 2017 г. оно сократится примерно на 20% из-за перемонтажа лав – до 2,6 млн т. Представитель поясняет, что перемонтаж плановый и перенести его на более поздние периоды нельзя.

Восстанавливать производство на уровне 2015 г. (до трагедии на «Северной») «Северсталь» пока не планирует, отметил Ларин. Причину он, как и представитель «Северстали», не назвал. До того как принять решение увеличивать производство, компании надо определиться с технологической возможностью и предполагаемыми затратами, считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Скорее всего ответов на эти вопросы пока нет, полагает он.

За первые девять месяцев 2016 г. выручка добывающего дивизиона «Северстали» сократилась на 14% до $806 млн, EBITDA снизилась на 20% до $251 млн, говорится в отчете компании. Снижение производства угля на 1 млн т в 2017 г. при сохранении текущих цен приведет к недополученной выручке в $135 млн и $60–70 млн EBITDA, подсчитал Сосновский. Однако из-за роста цен оставшиеся объемы продаж угля принесут больше EBITDA, что компенсирует эти потери, полагает эксперт.

Самообеспеченность «Северстали» углем из-за перемонтажа лав снизится в будущем году с текущего 71% до примерно 66%. Производство концентрата коксующегося угля на уровне 2016 г. должно будет восстановиться в 2018 г., отмечается в презентации «Северстали». Оставшийся необходимый объем компания будет закупать на российском рынке, говорит представитель компании. «Северсталь» всегда закупала часть угля, чтобы шихта соответствовала требованиям стального производства, кроме того, емкость российского рынка угля позволяет это сделать (сейчас часть объемов продается, например, в Китай)», – отмечает он.

У кого компания закупает уголь сейчас и планирует ли наращивать закупки в 2017 г., представитель говорить отказался, инвестбанкир и собеседник, близкий к «Северстали», знают, что компания закупает уголь у Evraz и «Мечела», но сколько, не говорят. Представитель «Мечела» это не комментирует, представитель Evraz не ответил на вопросы «Ведомостей».