Нефтяным компаниям рекомендовано снизить экспорт бензина

Минэнерго рекомендовало «Газпром нефти», «Роснефти» и «Лукойлу» с января по апрель 2017 г. в первую очередь поставлять бензин на российский рынок «с целью бесперебойного снабжения топливом Московского региона», сообщил представитель министерства. На этот период намечен ремонт Московского НПЗ (МНПЗ, принадлежит «Газпром нефти»). Также Минэнерго рекомендовало «Славнефти» перенести ремонт Ярославского НПЗ с 1 марта 2017 г. на 15 апреля 2017 г.

В августе «Газпром нефть» сообщила, что плановый ремонт на МНПЗ пройдет с 10 января по 6 мая 2017 г., а основные работы – в феврале – марте, за это время будет выпущено только 28 000 т. В 2015 г., переработав 11 млн т нефти, МНПЗ получил 2,68 млн т бензина, 2 млн т дизтоплива, 2,93 млн т мазута и 644 100 т авиакеросина (данные ЦДУ ТЭК по «Интерфаксу»). Завод обеспечивает около 40% потребностей Московского региона.

Во время ремонта на МНПЗ поставки будут обеспечены за счет формирования резерва нефтепродуктов, приобретения топлива на рынке, перераспределения объемов с других НПЗ компании, говорит представитель «Газпром нефти»: «Компания не будет экспортировать бензин и сконцентрируется на поставках на внутренний рынок». В «Роснефти» считают, что ответственность за бесперебойное обеспечение потребителей должны нести все игроки региона. «Роснефть» за девять месяцев не экспортировала топливо по коммерческим контрактам – поставки осуществлялись только для обеспечения собственной розничной сети, говорит представитель компании. Он уверяет, что во время ремонта на МНПЗ «Роснефть» будет экспортировать только бензины классом ниже «Евро-5» (их нельзя продавать в России), чтобы обеспечить дочерние предприятия за рубежом. Представители «Лукойла» и «Славнефти» не ответили на запросы.

Чтобы избежать дефицита, другим заводам придется увеличить выработку и отказаться от экспорта топлива класса «Евро-5», говорит гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Но это может быть невыгодно компаниям: например, в сентябре и почти весь октябрь цена бензина в России была существенно ниже экспортной, объясняет эксперт. В следующем году снижается ставка вывозной пошлины, что повысит привлекательность экспорта, добавляет Турукалов. В сезон низкого спроса компании экспортируют до нескольких сотен тысяч тонн бензина «Евро-5» в месяц, говорит он.