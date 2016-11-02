Поездка в метро Петербурга подорожает сразу на 10 рублей

В Петербурге с 2017 г. разовая оплата проезда составит 40 руб. на наземном транспорте и 45 руб. в метро, следует из сообщения на сайте городской администрации. Сейчас проезд стоит 30 и 35 руб. соответственно. Речь идет только о разовом тарифе, он, как правило, затрагивает интересы либо туристов, либо пассажиров, редко пользующихся общественным транспортом, цитирует пресс-служба администрации губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

При этом стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%, говорит он. «Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока», - объяснил губернатор.

В конце сентября председатель комитета по финансам Алексей Корабельников говорил, что стоимость разового проезда в общественном транспорте в 2017 г. повысится более чем на 2 руб., проездные будут дорожать в пределах инфляции.

Окончательное решение о повышении проезда еще не принято, все будет понятно в декабре, говорит представитель городского комитета по тарифам. В 2016 г. стоимость жетона метро выросла с 31 до 35 руб.

Законодательное собрание Петербурга утвердило в первом чтении бюджет города на три года. Доходы Петербурга на 2017 г. составят 470,7 млрд руб., расходы — почти 525 млрд руб., в 2018 г. доходы должны составить 507,5 млрд руб., расходы - 558,6 млрд руб., в 2019 г. – 552,2 млрд руб. и 606,4 млрд руб соответственно, следует из документов на сайте заксобрания.

Бюджетом предусмотрены субсидии перевозчикам. Субсидия в 2017 г. на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу в метрополитене составит 12 млрд руб. (в 2016 г. - 11,2 млрд руб.). Кроме того, администрация выделит 3 млрд руб. на увеличение уставного капитала ГУП «Петербургский метрополитен». Субсидия на 2017 г. наземному электротранспорту составит 6,8 млрд руб. (в 2016 г. - 6,7 млрд руб.), автобусным перевозчиками - 9 млрд руб. (в 2016 г. - 8,4 млрд руб.), следует из документов комитета по финансам.

Пока нельзя сказать, обоснован ли размер субсидии, нет четкого учета пассажиропотока в метро и на наземном транспорте, говорит глава Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников. Пассажиропотоки на наземном транспорте и в метро снижаются, поэтому нет оснований говорить, что необходимо увеличить субсидии, объясняет он: «Логики нет: пассажиров перевезли меньше, а денег требует больше». ГУП «Метрополитен» должен выработать новую методику расчета, те нормативы, по которым были сделаны их последние расчеты, утратили актуальность уже в 2011 г., добавляет Лопатников.

Повышение цены на проезд в общественном транспорте на 10 руб. будет нарушением бюджета Санкт-Петербурга, так как в проекте заложено повышение только на 2 руб., заявил «Ведомостям» депутат заксобрания Алексей Ковалев. Если будет ажиотажный спрос и люди будут покупать по 20 или 100 жетонов, то метрополитену придется ввести ограничения на количество продаваемых жетонов в одни руки, говорит представитель предприятия.

Каждый раз перед повышением проезда метрополитен ограничивает продажи жетонов в одни руки. В конце 2015 г. в одни руки продавали не более трех жетонов.