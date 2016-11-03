Valeant может продать часть своего бизнеса японской Takeda

Valeant Pharmaceuticals International ведет переговоры с японской Takeda Pharmaceutical о продаже ей подразделения Salix Pharmaceuticals, специализирующегося на производстве препаратов от кишечных расстройств. Сумма сделки может составить примерно $10 млрд, пишут газеты The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Valeant купила Salix Pharmaceuticals в апреле 2015 г. за $11 млрд, а сейчас нуждается в средствах, чтобы снизить долговую нагрузку. Если сделка с Takeda состоится, канадская фармкомпания может получить за Salix $8,5 млрд сразу, а остальное – в виде будущих выплат роялти, говорят источники WSJ. Они уточняют, что гарантий того, что компании придут к соглашению, пока нет, более того, в переговорах участвует и некая третья сторона.

Российские цели Среди компаний, о покупке которых ведет переговоры Takeda, есть и российские, рассказывал в интервью «Ведомостям» в конце 2015 г. президент и гендиректор Takeda Pharmaceutical Кристоф Вебер. «Мы, конечно, всегда оцениваем потенциальные возможности на глобальном рынке. Нельзя сказать, что наша цель – расти исключительно органически. Мы открыты всем возможностям роста», – отмечал он.

Valeant подтвердила переговоры о продаже Salix. «В настоящий момент мы ведем переговоры с третьими сторонами о продаже некоторых наших активов, они включают Salix, но не ограничиваются этой компанией. Результатом переговоров может стать, а может и не стать заключение соглашения», – приводит FT заявление компании. В Takeda отказались комментировать WSJ возможную сделку с Valeant, но заявили, что компания «стремится ускорить рост» и «ведет переговоры со многими сторонами» о приобретении производства препаратов от рака, желудочно-кишечных расстройств и других заболеваний (см. также врез).

Ранее японская компания уже пыталась купить Salix, чтобы расширить ассортимент гастроэнтерологических препаратов, но попытка была неудачной. В 2017 г. истекает срок патентной защиты одного из самых продаваемых препаратов от рака, который производит Takeda, отмечает FT, поэтому японская компания крайне заинтересована в приобретениях, которые расширили бы ее бизнес. Ранее газета сообщала, что Takeda готова потратить на поглощения до $15 млрд.

Продажа Salix позволит Valeant значительно снизить долговую нагрузку, в последнее время ставшую предметом беспокойства инвесторов. Общая задолженность компании превышает $30 млрд, пишет WSJ, при этом примерно $12 млрд Valeant должна банкам, $19 млрд приходится на облигации, срок погашения большинства из них наступит не ранее 2020 г. Примерно половина задолженности появилась в результате займов для финансирования покупки Salix в прошлом году.

Котировки акций канадской компании взлетели на 33,8% до $23,87 на новостях о переговорах с Takeda, это крупнейший дневной прирост за всю историю компании.