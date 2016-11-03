«Сибур» и «Газпром газэнергосеть» завышали цены на сжиженный углеводородный газ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении «Сибур холдинга» и «Газпром газэнергосети», сообщила пресс-служба ведомства. По мнению ФАС, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), а также изъяли этот товар из обращения в период с мая по сентябрь 2016 г. Компаниям грозит штраф в 0,3–3% от оборота, говорит старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала мая цены на СУГ как на биржевом, так и на внебиржевом рынке выросли в 2–3 раза. На начало мая национальный индекс биржевых цен на СУГ (отражает среднюю стоимость СУГ на внутреннем рынке России) составил 11 122 руб./т, внебиржевых – 9242 руб./т. К концу сентября они выросли до 22 352 и 22 434 руб./т соответственно.

Проблемы на рынке СУГ были вызваны его разбалансировкой, а именно применением при формировании цены несуществующего индикатора, а также снижением поставки СУГ на внутренний рынок при одновременном увеличении объемов отгрузки на экспорт, приводятся в сообщении слова начальника управления ТЭК ФАС Дмитрия Махонина. Обе компании занимают доминирующее положение на оптовом рынке СУГ, используемого для коммунально-бытового потребления и в качестве газомоторного топлива на территории России, указано в пресс-релизе.

«Сибур» работает в рамках антимонопольного законодательства и считает сложившуюся оптовую цену на СУГ справедливой, соответствующей рыночным условиям, сказал представитель компании. По его словам, компания продает СУГ через Московскую энергетическую биржу и на протяжении года в соответствии с приказом ФАС и Минэнерго обеспечивает регулярность поставок. Приказ предполагает продажу на бирже 5% произведенного СУГ.

Среднегодовые цены «Газпром газэнергосети» в 2016 г. ниже, чем в 2015 г., говорит представитель компании: «Объемы поставки СУГ производства «Газпрома» на внутренний рынок выросли, а экспортные объемы сократились по сравнению с прошлым годом. Компания увеличила объем продаж СУГ на бирже и планирует дальнейшее увеличение».

В 2015 г. «Сибур» продал 4,3 млн т СУГ, что на 23,1% больше, чем в 2014 г. Компания выручила 380 млрд руб. Из них на СУГ пришлось 22% (83 млрд руб.). «Газпром энергосеть» за этот период продала СУГ на 4,3% больше, чем в 2014 г., – 2,5 млн т. Выручка компании составила 257,2 млрд руб., из них на СУГ пришлось 28,7 млрд руб.