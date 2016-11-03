Papa John's откроет за пять лет 40 ресторанов в Петербурге

ООО «4 Папас», мастер-франчази в России американской сети пиццерий Papa John's International, в течение 5 лет вложит 700 млн руб. в открытие 40 ресторанов в Петербурге, рассказывает директор по операционный деятельности ООО «4 Папас» Михаил Кольцов. Уже работают два ресторана, до конца года откроются еще 1-2, планы на 2016 г. запустить 6-10 ресторанов, обещает он. Петербург — важный и большой рынок, объясняет экспансию Кольцов.

Россия предоставляет большие возможности для роста бизнеса, утверждает Джек Сваизленд, старший вице-президент Papa John's International. Каждый год «4 Папас» вкладывает $7-8 млн в развитие в России, говорит гендиректор компании Кристофер Уинн. В России более 100 ресторанов Papa John's, напоминает Сваизленд. Общая площадь ресторанов от 80 до 200 кв.м., говорит Кольцов. В Петербурге ставки аренды составляют 1 500 руб за кв.м. в месяц, это ниже, чем в Москве, но выше, чем в регионах, говорит Кольцов.

До сентября 2014 г. в Петербурге развивала сеть пиццерий Papa John's компания WorldWide Papa's, но головная компания разорвала с ней франчайзинговый договор из-за нарушений условий. После расторжения договора WorldWide Papa's заключил аналогичное соглашение с итальянским брендом Telepizza. У Papa John's не было вопросов к качеству и сервису, это были проблемы финансового характера, знает Кольцов.

Рентабельность пиццерий Papa John's похожа в России, США и странах Европы, она составляет 15-40% в зависимости от местоположения пиццерии и ее проходимости, рассказывает Уинн. По его словам, структура затрат отличается, но конечные цифры прибыли на один ресторан похожи. Труд дешевле, чем во Франции, но в России себестоимость продуктов и аренда(в Москве) выше, чем в Европе, говорит Уинн.

На уровне ежедневного бизнеса, в России не хуже, чем в США, везде есть свои нюансы и особенности, продолжает Уинн. К примеру, в Лос-Анджелесе предъявляют высокие требования еще до запуска ресторана, надо получать различные лицензии, говорит Уинн. В России меньше конкуренции по сравнению с США, но прозрачность в России хуже, как принимаются решения, менее понятно. «Бывают моменты, когда я тону в бюрократии», - говорит Уинн. «Нас тоже посещали регулирующие органы, но у нас не было закрыто ни одного ресторана», комментирует Сваизленд проверки McDonald's. Проверяющие попросили внести несколько изменений, что и было сделано, утверждает он.

Мировые конкуренты Papa John's - Domino`s Pizza и Pizza Hut, но также есть и локальные игроки - «Достоевский», «Два берега», Ollis, рассуждает Кольцов. Местные компании могут снижать цены на свою продукцию на 15-20%, им не надо платить роялти, говорит Кольцов. Роялти составляет 5% от ежемесячных продаж ресторана. Также 8% от продаж тратится на местную и глобальную рекламу бренда, сказано на сайте Papa John's International.

Компания ожидает, что в день будет 100 заказов на доставку в Петербурге, говорит Кольцов. Papa John's планирует завлекать клиентов промоакциями, скидками при первом заказе, говорит Кольцов. ООО «Амрест» (управляет ресторанами Pizza Hut, KFC и др.) В следующем году собирается открыть порядка 10-15 пиццерий Pizza Hut, в 2018 г. чуть больше, говорит Андрис Драгунас, административный директор компании.

Петербуржцы предпочитают есть пиццу в зале, в Москве этой тенденции уже нет 5 лет, москвичи предпочитают заказывать на дом или в офис, говорит Кольцов. По его словам, средний чек в Москве — 1200 руб., в Петербурге — 980 руб., но со временем они должны сравняться. Средний чек в Pizza Hut за год почти не изменился и составляет порядка 700 рублей, в следующем году он, вероятно, вырастет, но незначительно, прогнозирует Драгунас.

В кризис посещение ресторанов падает, люди больше проводят времени дома и заказывают еду на дом, уверен Кольцов. По его словам, 75% от всех заказов приходится на онлайн. В период экономического кризиса люди могут отказаться от путешествий и походов в дорогие рестораны, но сегмент пиццерий за счет невысокой цены может вырасти, согласен Драгунас. Pizza Hut развивает канал доставки, уже открыты две пиццерии, которые ориентированы больше на заказ еды на вынос и запущена доставка из существующих ресторанов, добавляет он.

Оборот общественного питания в Петербурге за девять месяцев 2016 г. вырос на 8% до 47,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, следует из данных Петростата.