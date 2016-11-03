АФК «Система» хочет купить финского производителя деревянных домов Honka

Sistema Finance S.A., структура АФК «Система», предложила финскому производителю деревянных домов Honkarakenne Oyj (Honka) купить 100% его акций, сообщается в пресс-релизе АФК «Система». Предложение вступит в силу 11 ноября и будет действительно на протяжении 5 недель, говорится там же.

Концерн Honka ознакомлен с предложением «Системы» и заявит о своем решении позже, сообщила финская компания.

Honka производит больше 3500 деревянных домов в год, выручка составила более 39 млн евро в 2015 г., сообщается в годовом отчете Honka. Основную выручку (42%) приносят продажи в Финляндии и Прибалтике, около 31% - Россия и страны СНГ.

За всю финскую компанию «Система» предлагает заплатить примерно 8 млн евро. Это предполагает премию в 14,5% к цене акций Honka на закрытие торгов на Nasdaq Helsinki 2 ноября, сообщается в пресс-релизе АФК «Системы». 2 ноября «Система» уже выкупила 7,213 акций класса B на торгах биржи Nasdaq Helsinki, говорится в сообщении АФК «Система». Это эквивалентно 0,14% уставного капитала Honka. Сейчас крупнейший совладелец Honka - Saarelainen Oy, которая представляет интересы семьи основателей компании Саарелайнен.

У АФК «Система» есть лесопромышленный актив Segezha Group. По данным годового отчета «Системы», доля ее «дочки» на российском рынке домокомплектов составляет 7%. «Производство домов в России сильно фрагментировано, мелкие производства в основном экспортируют домокомплекты в Европу, Китай, Монголию. Производители имеют мощности по производству клееного бруса, однако у большей части из них (за исключением компаний Segezha Group) в наличии имеется лишь незначительная собственная сырьевая база», - говорится в отчете АФК.

Бизнесы Honka и Segezha Group дополнят друг друга, считает президент АФК «Система» Михаил Шамолин (его слова приводятся в сообщении). Благодаря Honka «Система» получит новые рынки сбыта, а Honka сможет усилить позиции на российском рынке, уверен Шамолин: сделка соответствует стратегии АФК по созданию глобального лидера в производстве деревянных домов.

АФК «Система» намерена всерьез развивать деревянное домостроение в России, считает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. Финская компания уже реализовывала успешные проекты коттеджных поселков в России («Хонка-парк», Repino Village и др.), рассуждает она: «Таким образом, АФК «Система», по сути, приобретает технологию и зарекомендовавший себя бренд, который в сочетании с сырьевой базой, имеющейся в активе «Системы», позволит создать крупнейшего производителя деревянных домов в мире». В свою очередь АФК «Система» привнесет в бизнес Honka, прежде всего, инвестиции, управленческий опыт, а также связи на российском рынке, добавляет Литинецкая.