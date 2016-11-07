Аргентина отказалась от российского кредита на строительство ГЭС

Консорциум с участием «Интер РАО» может не получить финансирование на строительство ГЭС в Аргентине

Кредит на $2,6 млрд под 6,5% годовых, на которые консорциум с «Интер РАО – экспорт» должен был строить ГЭС «Чиуидо-1»

Аргентинское правительство отклонило предложение России о кредите для финансирования строительства ГЭС «Чиуидо-1» стоимостью $2,6 млрд, сейчас обсуждаются альтернативные варианты, цитирует Bloomberg заявление минфина Аргентины. Финансовые условия по кредиту, предложенные Россией, перестали быть привлекательными после восстановления Аргентины от последствий дефолта, цитирует Bloomberg заявление. Сейчас рынок кредитует страну дешевле, ведутся переговоры об альтернативных предложениях, говорится в сообщении.

Условия предусматривали выделение Аргентине кредита в $1,9 млрд на 20 лет со ставкой 6,5% годовых, отмечается в сообщении минфина Аргентины. Тендер на строительство ГЭС «Чиуидо-1» мощностью 637 МВт в прошлом году выиграл «Интер РАО – экспорт» и консорциум испанских и аргентинских компаний: Helport, Panedile Argentina, Isolux Ingenieria, Eleprint, Jose J. Chediack S Saica и Hidroelectrica Ameghino S. A. «Интер РАО – экспорт» – субподрядчик консорциума по поставке всего комплекса электро- и гидромеханического оборудования ГЭС. С тех пор ведутся переговоры о возможном российском финансировании строительства, суммы варьировались от $1 млрд до $2 млрд.

В 2015 г. Аргентина пережила дефолт по облигациям. В прошлом году средняя стоимость займов Аргентины составляла 10% годовых, с тех пор она упала практически вдвое, передает Bloomberg заявление аргентинского ведомства. В июле аргентинская делегация встречалась с представителями Внешэкономбанка (ВЭБ), чтобы пересмотреть ставки в предложенных российской стороной условиях, говорится в сообщении. «Была достигнута договоренность по подготовке и предоставлению аргентинской стороне информации о возможностях организации финансирования», – сообщал ВЭБ по итогам встречи.

Общая практика Госкредиты являются одним из основных источников финансирования международных проектов «Росатома». Одним из последних стало предоставление Бангладеш $12,6 млрд на строительство АЭС. «Интер РАО – экспорт» имеет действующие контракты на строительство ГЭС и ТЭС в Эквадоре, а также на поставки оборудования для электростанций Венесуэлы и Кубы.

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Представители ВЭБа и «Интер РАО» от комментариев отказались. По словам источника, близкого к одной из сторон переговоров, позиция минфина Аргентины была известна еще во вторник, а в среду обсуждение условий возобновилось. О новых возможных условиях собеседник «Ведомостей» не знает. Еще один источник, близкий к участникам переговоров, отмечает, что российская сторона ожидает получение ответа от Аргентины и открыта к дальнейшим переговорам. «Официальный отказ от Аргентины никто пока не получал», – знает он. Когда проводился тендер, президентом Аргентины была Кристина Киршнер, в декабре она проиграла президентские выборы Маурисио Макри.

Ставка в 6,5% для заимствований Аргентины на 20 лет в долларах – это недорого, считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Стоимость долгосрочных заимствований для правительства Аргентины сейчас составляет 7%, эта ставка складывается из стоимости долларовых ставок и оценки суверенного риска, которые для Аргентины выше, чем, например, для России, говорит эксперт.

Экспортные кредиты на строительство энергообъектов, как и другие экспортные несырьевые поставки, являются формой поддержки экспорта не только в России, отмечает Порохова. Россия предлагает дешевый кредит стране-импортеру, таким образом создавая дополнительное конкурентное преимущество российскому экспортеру и причину, почему именно его необходимо выбрать, говорит она.

Стройка в Аргентине - не единственная для «Интер РАО – экспорт». Портфель заказов компании оценивается в $2 млрд. «Интер РАО – экспорт» реализует проекты на Кубе, в Венесуэле, Эквадоре.