«Татнефть» хочет увеличить добычу

«Татнефть» нарастит добычу в 2017 г. на 3,2% до 28,6 млн т за счет сверхвязкой нефти. Ей помогут налоговые льготы

«Татнефть» планирует увеличить добычу нефти в 2017 г. до 28,6 млн т. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности компании в четверг рассмотрел совет директоров, сообщила пресс-служба «Татнефти». В 2016 г. при сохранении темпов роста на уровне предыдущего года компания может добыть 27,7 млн т, передал «Интерфакс». «Татнефть» в 2017 г. планирует выручку в 469,5 млрд руб., чистую прибыль – в 84,2 млрд руб., говорится в пресс-релизе. Прогноз основан на среднегодовых цене на нефть Urals $40/барр. и курсе 64,8 руб./$.

«Татнефть» видит большой потенциал в освоении запасов сверхвязкой нефти, разработке месторождений доманиковых отложений, пояснил представитель компании. Прирост добычи компания также ожидает за счет традиционной нефти и применения геологотехнических мероприятий.

«Татнефть» Нефтяная компания

Основной акционер – «Связьинвестнефтехим» (27,91% голосующих акций).

Капитализация – 802 млрд руб.,

Выручка (US GAAP, 1-е полугодие 2016 г.) – 267,8 млрд руб.,

Чистая прибыль – 48,5 млрд руб.

В этом году темпы роста добычи компании выше прошлогодних, обращает внимание аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. В октябре по отношению к сентябрю добыча выросла на 3%, в сравнении с октябрем 2015 г. – на 7,4%, а в целом по году может прибавить почти 5%, прогнозирует Нестеров. Это результат увеличения капвложений и активной разработки высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения, добавляет он. В 2015 г. месторождение дало 376 400 т сверхвязкой нефти, а в первом полугодии нынешнего – 291 200 т, следует из презентации «Татнефти». На Ашальчинское месторождение в этом году приходится около 30% прироста добычи высоковязкой нефти, подсчитал Нестеров. В 2016 г. «Татнефть» планирует добыть около 500 000 т такой нефти, в следующем – 1,1 млн т, знает Нестеров.

В 2015 г. доля сверхвязкой нефти в добыче «Татнефти» составила 1,5%, или 400 000 т из 27,2 млн т. Эта доля будет расти, говорит аналитик БКС Кирилл Таченников: у нее высокая себестоимость, но есть налоговые льготы. Для добычи сверхвязкой нефти применяется нулевая ставка НДПИ, 10% от экспортной пошлины на обыкновенную нефть, следует из презентации «Татнефти». В первом полугодии экономия «Татнефти» благодаря снижению суммы налогов на добычу сверхвязкой нефти составила 2,4 млрд руб. против 2,1 млрд руб. в первом полугодии 2015 г. «Татнефть» наращивает добычу и на традиционных месторождениях. Там за счет оптимизации и применения различных геотехнических методов добыча прибавит в этом году 3%, ожидает Нестеров.

«У «Татнефти» есть история позитивных сюрпризов, так что, возможно, очередной сюрприз ожидает нас в следующем году», – оптимистичен аналитик «Сбербанк CIB». «Татнефть» планирует увеличить добычу нефти за 10 лет минимум на 11% до 30,3 млн т, следует из октябрьской презентации. В добычу «Татнефть» планирует инвестировать 367 млрд руб.