Группа Adidas намерена реанимировать бренд Reebok

Один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды, Adidas Group, отразит в отчете за второе полугодие издержки в 30 млн евро ($33,4 млн) из-за реструктуризации проблемного бренда Reebok, сообщила германская компания. Эта мера позволит не отказываться от бренда, который развивается медленно, и сделать его более независимым от Adidas, цитирует гендиректора Adidas Каспера Рорштеда газета The Wall Street Journal.

Рорштед возглавил Adidas Group в октябре 2016 г. после восьми лет работы в немецком концерне Henkel (среди брендов – Persil, Fa, Taft, Losk). Инвесторы с нетерпением ждали его первых стратегических шагов в управлении германским производителем спортивной одежды.

Adidas Group приобрела бренд Reebok в 2005 г. Долгое время продажи этой марки падали, и компании приходилось постоянно инвестировать в ее развитие. Последние 14 кварталов продажи Reebok росли, отметил Рорштед во время телефонной конференции с инвесторами, правда, тут же оговорился: они растут намного медленнее, чем продажи бренда Adidas и конкурентов. Например, по его словам, последние три года Reebok не показывал никакого роста в Северной Америке, а рентабельность этой марки значительно ниже, чем в среднем по группе. «Пришло время вернуться в зал и приложить вдвое больше усилий в отношении Reebok», – отметил Рорштед.

Бизнес растет В январе – сентябре 2016 г. чистая прибыль Adidas Group от продолжающейся деятельности увеличилась почти на 40% год к году до 1 млрд евро при росте выручки на 14,6% до 14,6 млрд евро. При этом продажи бренда Adidas выросли за отчетный период на 17,5%, Reebok – на 1%. За III квартал выручка группы выросла на 13,8% до 5,4 млрд евро, чистая прибыль – на 14,7% до 387 млн евро; Adidas и Reebok – на 15,8 и 3,6% соответственно.

Цель реконструкции бренда – ускорить рост продаж и повысить прибыль, отметил Рорштед. «Reebok – важный член нашей команды. Но, как и в спорте, каждый должен внести свой вклад в успех, этого мы ждем от Reebok», – заявил он. По словам Рорштеда, Reebok хорошо позиционируется в качестве бренда для фитнеса.

Для этого Adidas Group создаст специальную команду, которая займется только брендом Reebok. Так, в США компания намерена сократить число магазинов Reebok вдвое, а также закрыть некоторые магазины Reebok FitHub. К концу 2016 г. будет закрыто 20 магазинов Reebok и почти половина Reebok FitHub, уточнил финансовый директор Adidas Робин Сталкер на телеконференции с инвесторами. Еще больше магазинов, по его словам, будет закрыто в течение 2017 г. Вместо этого компания сделает акцент на оптовых продажах Reebok.

Новости о реструктуризации бизнеса Reebok подтолкнули бумаги Adidas Group вниз: по итогам торгов в четверг, 3 ноября, акции компании на бирже во Франкфурте подешевели на 5,8% до 138,1 евро, отмечает Financial Times. Это одна из причин, полагает Вирал Дадхания из RBC Capital Markets, которого цитирует FT: повлияли также финансовые результаты группы (см. врез). Стоимость реструктуризации бренда Reebok удивила рынок меньше, чем заявление Рорштеда о том, что в следующем году компания будет расти меньшими темпами по сравнению с этим годом, отметил Дадхания.