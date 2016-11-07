Часть выкупленных «Роснефтью» акций «Роснефти» может достаться ее менеджерам

Фонд «Энергия», принадлежащий бывшему министру энергетики Игорю Юсуфову, сообщил на прошлой неделе, как могла бы развиваться приватизация «Роснефти». Фонд Юсуфова уже зарекомендовал себя как вестник российской приватизации – он первым сообщил, что «Роснефть» может выкупить собственные акции. Следующим шагом, по версии фонда, может стать опцион на часть этих акций – для долгосрочного стимулирования менеджмента. Оставшиеся же акции (всего продается 19,5%) можно частично вывести на российскую биржу, предполагает фонд, а частично продать крупным иностранным инвесторам. Возможен и обмен активами с иностранцами (в основном из Азии), так что пакет можно оценить значительно выше 700 млрд руб. (в бюджетных материалах – 703,5 млрд. – «Ведомости»), полагает «Энергия».

Возможно, пакет будут дробить, не исключено, что какая-то доля пойдет на опционную программу для менеджмента, говорит федеральный чиновник: но не более 0,1%. Детали этой программы неизвестны, их определит сама «Роснефть», считает он.

Вариант обсуждается, знает и другой федеральный чиновник: такова инициатива «Роснефти». Представители «Роснефти», первого вице-премьера Игоря Шувалова и Росимущества отказались от комментариев.

По данным «Роснефти», менеджменту компании и ее «дочек» принадлежит 0,155132% ее акций, самый большой пакет у главного исполнительного директора Игоря Сечина – 0,1273%.

Сначала хотели продать в одни руки, стратегическому инвестору, все 19,5% «Роснефти», чтобы получить премию за большой пакет, на этом настаивал помощник президента Андрей Белоусов, но сейчас обсуждается именно консорциум инвесторов, рассказывают чиновники.

Другие опционы У Evraz опционная программа действует с 2007 г., в 2016 г. под нее выделено 0,215%. У Polymеtal в 2016 г. на опционы предложено 0,035%. В «Интер РАО» с февраля действует двухлетняя опционная программа на 2% уставного капитала. Опционная программа до 2019 г. была принята до приватизации и у «Башнефти», она должна обеспечить топ-менеджерам не менее 50% их дохода, а средним менеджерам – не менее 33%.

Их имена уже известны правительству, говорил недавно чиновник финансово-экономического блока правительства, собеседники «Ведомостей» назвали китайские CNPC и Sinopec, индийскую ONCG, казахстанскую «Казмунайгаз» и российский «Сургутнефтегаз»: президент Путин, возможно, предлагал «Лукойлу» поучаствовать в приватизации «Роснефти».

Иностранному инвестору может быть интересно участие в «Роснефти» даже без реального контроля – это участие в совместных проектах, сотрудничество между странами, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Продать на бирже до 4% предлагала бывшая руководительница Росимущества Ольга Дергунова. Продажа на бирже до сих пор кажется сомнительной, основные рыночные инвесторы, западные фонды, все равно не примут в размещении участия, говорит федеральный чиновник: но если будет обратный выкуп, решать все равно будет «Роснефть».

Для менеджмента опционная программа может оказаться очень выгодной – цена на нефть в долгосрочной перспективе будет расти, считает Полищук.

Долгосрочная система мотивации, увязанная с динамикой капитализации, – это элемент лучшей практики вознаграждения, конкретные формы и суммы определит совет директоров, говорит директор Deloitte Олег Швырков: главная цель – создать у менеджмента такую же финансовую мотивацию, как и у акционеров.

Опционные программы всегда хорошо влияют на рейтинги, они повышают капитализацию, считает партнер Top contact Артур Шамилов: «А это очень важно накануне продажи акций «Роснефти».

В последнее время идет смещение от опциона в сторону реальных или фантомных акций, знает Швырков: опционы – инструмент, который сложно оценить и компании, и инвесторам, и аналитикам.

Еще один вариант развития событий – акции зависнут на балансе «Роснефти», если компания не договорится с покупателями, предполагает один из чиновников. Это повысит роль менеджмента, который сможет голосовать купленными акциями. Казначейские акции надо погасить или продать в течение года, но не придется этого делать, если бумаги купят «дочки» «Роснефти». В России распространена практика квазиказначейских акций – либо у компании так исторически складывается, либо эти акции держат под те же опционные программы, рассказывает Швырков.

По данным исследования Deloitte, на конец 2015 г. у 28 из 120 публичных российских компаний имелись квазиказначейские акции, их средняя доля составляла 7% обыкновенных акций (медианная – 4%), приводит данные Швырков.