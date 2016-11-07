ММК полностью продал акции австралийской Fortescue

У ММК больше нет доли в австралийской горнодобывающей Fortescue, следует из отчета российской компании. В строке «Котирующиеся долевые ценные бумаги» стоит прочерк, хотя еще квартал назад компания отражала на балансе $162 млн, инвестированные в ценные бумаги, предназначенные для продажи, следует из отчетов ММК.

Представитель компании подтверждает, что у ММК больше нет акций Fortescue.

Чистая прибыль от реализации акций с начала года составила $315 млн, говорится в отчете ММК. С учетом продажи пакета в Fortescue рентабельность по EBITDA компании за III квартал составила 44,2%, без учета – 32,7% (EBITDA – $653 млн, а выручка – $1,5 млрд), следует из отчета компании. «Среди разовых факторов, оказавших влияние на EBITDA III квартала 2016 г., можно выделить эффект от реализации оставшейся части пакета акций компании Fortescue Metals Group (FMG) в размере $169 млн. Без данного фактора показатель EBITDA компании за квартал составил бы $484 млн», – говорится в отчете ММК.

ММК купил акции Fortescue Metals Group еще 10 лет назад: сначала 4,71% за $130 млн, а в 2007 г. увеличил пакет до 5,37%. Магнитка, у которой в отличие от других российских металлургов не было своего угля и железной руды, рассчитывала увеличить пакет в Fortescue до 20%, чтобы иметь право на 9 млн т добываемой руды. Но помешал кризис. С тех пор Fortescue подорожала в пять раз – в понедельник на Австралийской бирже компания стоила $17 млрд.

На инвестициях в Fortescue ММК заработал почти 300%, а это примерно по 30% годовых, с учетом, когда был куплен пакет, отмечает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим.

ММК за 2016 г. может получить $1 млрд чистой прибыли, рассказывали два источника ТАСС в компании и подтверждал собеседник «Ведомостей», близкий к ММК. Такой чистой прибыли компания не видела с 2008 г.

За 9 месяцев 2016 г. ММК заработал $1,5 млрд EBITDA при выручке $4 млрд. Чистая прибыль ММК за первые три квартала составила $903 млн. Теперь у Магнитки самая низкая долговая нагрузка среди всех металлургов – 0,1 EBITDA, говорит Бит-Аврагим. Это хороший показатель с учетом того, что крупных инвестпроектов не предвидится, инвестировать в развитие мощностей сейчас нет смысла из-за мирового перепроизводства металла, говорит эксперт.