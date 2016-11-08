Завод, ремонтировавший крейсер «Аврора», нарушил закон

Управление ФАС по Петербургу обнаружило признаки нарушения закона при выполнении госконтракта на ремонт крейсера «Аврора», который АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ, входит в ОСК) заключило с Министерством обороны. 28 октября инспекция УФАС закончила внеплановую проверку предприятия. Поводом для нее стала жалоба ООО «Рубин» на конкурс по асфальтированию территории завода за 20 млн руб.

В конкурсе победило ООО «ДСК «Рамиренд», предложив выполнить работы за 16,8 млн руб., «Рубин» (с предложением 16,4 млн руб.) занял второе место, следует из документов госзакупки. Жалоба была признана необоснованной.

При рассмотрении жалобы КМЗ сообщил, что закупка проводилась во исполнение госконтракта на ремонт крейсера «Аврора», но проверка выяснила, что работы проводились в рамках другого контракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы. За предоставление недостоверных сведений КМЗ грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб., сообщило УФАС.

УФАС подозревает завод в нарушении закона о государственном оборонном заказе, сообщила представитель ведомства. Полученные по госконтракту средства запрещено использовать на цели, не связанные с его выполнением, объясняет она. По ее словам, КМЗ должен вернуть 16 млн руб., которые не могут быть учтены в себестоимости работ по госконтрактам. Кроме того, завод должен подтвердить, что использовал еще более 18 млн руб. на выполнение других работ и услуг в рамках контракта на ремонт «Авроры». У КМЗ есть 15 рабочих дней, чтобы высказать возражения и представить документы для обоснования своей позиции, после этого УФАС примет решение о том, возбуждать ли дело, говорит представитель управления. КМЗ и ОСК не ответили на запрос «Ведомостей».

В рамках контракта министерство заключило с заводом более 70 договоров, стоимость работ не раскрывалась. Ремонт «Авроры» завершился в июле этого года.