«Роснефть» продала китайской Beijing Gas долю в крупном месторождении за $1,1 млрд

Китайская Beijing Gas купит у «Роснефти» 20% «Верхнечонскнефтегаза» (ВЧНГ) за $1,1 млрд, сообщила российская компания. Это составляет $3,2 на один баррель запасов углеводородов. ВЧНГ владеет лицензией на Верхнечонское месторождение с запасами 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа. По итогам 2015 г. ВЧНГ добыл более 8,6 млн т нефти.

«Сделка позволит «Роснефти» реализовать потенциал развития Верхнечонского месторождения, включая добычу природного газа, и закрепить отношения стратегического партнерства с одним из крупнейших дистрибуторов природного газа в Китае», – сообщила «Роснефть». В результате сделки «Роснефть» получит возможность выхода на газовый рынок Китая, включая конечного потребителя, с помощью своповых поставок газа, отмечается в ее сообщении.

Представители компаний не ответили на запросы «Ведомостей».

Beijing Gas управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, владеет морским терминалом по хранению и перевалке сжиженного углеводородного газа в Гуадао проектной мощностью 6 млн т в год.

«Верхнечонскнефтегаз» Нефтяная компания

Акционеры: «Роснефть» (99,94%).

Выручка (РСБУ, 2015 г.) – 206,1 млрд руб.,

Прибыль – 46,7 млрд руб.

За последнее время «Роснефть» активно привлекала иностранных инвесторов в свои проекты. В конце октября за $930 млн индийская ONGC Videsh приобрела у нее 11% в «Ванкорнефти». А до этого в июне 23,9% в той же «Ванкорнефти» за $2 млрд купил консорциум индийских компаний из Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources. Эти же инвесторы за $1,12 млрд получили 29,9% в «Таас-Юрях нефтегазодобыче».

Цена сделки сопоставима с последними сделками «Роснефти» – например, по «Ванкорнефти», продажа доли в которой была закрыта в июне и оценка проекта составила $3,4 за баррель, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

У «Роснефти» большая программа капзатрат, высокий чистый долг ($23,4 млрд, отношение к EBITDA – 1,3), собственного денежного потока на обслуживание долга может не хватить, отмечает аналитик БКС Кирилл Таченников. Компания купила 50% «Башнефти» за 329,7 млрд руб. Средства нужны еще на выкуп собственных акций у «Роснефтегаза», добавляет он. В 2015 г. капзатраты «Роснефти» составили 595 млрд руб. А в 2016 г. потратит на 30% больше, говорил ее главный исполнительный директор Игорь Сечин.