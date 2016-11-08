ММК может увеличить дивиденды, после того как накопит на счетах $500 млн. Ожидается, что это произойдет к концу III квартала 2017 г.

В то время как НЛМК и «Северсталь» решили порадовать акционеров дивидендами за III квартал 2016 г. и заплатить 75% ($350 млн) и примерно 70% ($317 млн) от чистой прибыли соответственно, другой металлург – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не спешит увеличивать выплаты. «Компания намерена в предстоящем году направить часть свободного денежного потока на формирование подушки ликвидности, которая, по мнению ММК, должна быть около $500 млн. Лишь после этого ММК будет рассматривать возможность повысить дивидендные выплаты», – рассказал «Ведомостям» директор по экономике Магнитки Андрей Еремин.

После того как за III квартал ММК снизил общий долг более чем на $1 млрд (сейчас долговая нагрузка – 0,1 EBITDA), на счетах компании осталось $192 млн, следует из отчета. При этом ММК сгенерировал за II и III кварталы 2016 г. по $233 млн и $275 млн свободного денежного потока соответственно, а на дивиденды он направляет не менее 30% от свободного денежного потока раз в полгода.

Таким образом, требуемая сумма может скопиться на счетах ММК к концу III квартала 2017 г., но при условии, что свободный денежный поток и цены на сталь не будут сильно снижаться, говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Он опасается, что денежный поток может быть ниже в будущем, так как компания полностью продала свой пакет в австралийской Fortescue (примерно 5%) и получила чистую прибыль в $315 млн.

Денежная подушка будет поддерживать финансовую устойчивость ММК, сообщил Еремин. Наличие запаса позволяет избежать нежелательных разрывов ликвидности, говорит источник, близкий к компании. «В прошлый кризис ММК запоздал с выходом из инвестиционного цикла и продолжал инвестировать в то время, как другие металлурги уже сократили капзатраты и начали активно снижать долг. Из-за этого долговая нагрузка ММК приблизилась к 3 EBITDA, сейчас компания намерена избежать подобной ситуации», – считает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

ММК не планирует изменять недавно принятую дивидендную политику, отметил Еремин. «Мы намерены в будущем поддерживать дивидендные выплаты на привлекательном для рынка уровне», – уточнил он. Дивидендная доходность НЛМК и «Северстали» за минувший квартал составила примерно по 10% в пересчете на год, у ММК – около 4–5%, заметил Сосновский.

Будет справедливо, если ММК заплатит спецдивиденды после продажи пакета в Fortescue, полагает один из миноритарных акционеров ММК, напоминая, что «Северсталь» учитывала интересы миноритарных акционеров и вернула часть прибыли от продажи Dearborn и Сolumbus ($1 млрд) в 2014 г.

По итогам первого полугодия компания включила в свободный денежный поток прибыль от продажи части пакета Fortescue для выплаты дивидендов, аналогично она поступит при выплате дивидендов за второе полугодие, говорит источник, близкий к компании.