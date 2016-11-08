Аэропорт Саратова нужно строить с государством на условиях концессии

Холдинг «Аэропорты регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) предложил правительству построить аэропорт «Центральный» в Саратове на условиях концессии, сообщил гендиректор холдинга Евгений Чудновский. Компания проинвестировала в проект около 500 млн из 12 млрд руб. запланированных, сказал он. Но из-за девальвации рубля строительство аэропорта значительно подорожало, и проект нужно изменить. При утверждении проекта его основной задачей был рост авиационной мобильности населения в регионе. «Но когда мы сейчас сели и пересчитали, что же произойдет с тарифом, когда мы все это построим, мы поняли, что реализация проекта в первоначально задуманном формате убьет саму идею. Тарифы могут вырасти в несколько раз, а цены на билеты ориентировочно на 30%», – указывает топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»). Для того чтобы этого не произошло, компания Вексельберга обратилась к правительству с предложением строить аэропорт на условиях концессии.

«В рамках концессионного законодательства с учетом получения части федерального капитального гранта часть затрат можно переложить на Федерацию и сделать так, что, когда вы все это построите, тариф никого не убьет. При этом вы будете иметь частного инвестора, который готов вкладывать деньги, будете иметь эффективность, которую он принесет, и скорость реализации проекта», – объяснил Чудновский.

«Мы предлагаем, чтобы федеральный бюджет вложил часть суммы, остальное – инвестор (5–6 млрд руб.). И за счет роста тарифов будет возвращаться только эта часть, что позволит тарифам остаться конкурентоспособными. По истечении срока концессии терминал перейдет в собственность государства», – пояснил представитель «Аэропортов регионов». Если всю сумму вложит инвестор, то аэропортовое обслуживание для авиакомпаний вырастет примерно на 1500 руб. на каждого пассажира, что очень много.

Представитель Минтранса на запрос не ответил.

«Государство всегда строит аэродром для новых аэропортов. Решение соинвестировать в терминал было бы новым и знаковым для российского рынка и подхлестнуло бы интерес частного капитала к сложным проектам, к которым относится Саратов с его маленьким пассажиропотоком (194 226 человек в первом полугодии). Но едва ли в бюджете найдутся средства на этот проект», – говорит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.