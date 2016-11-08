«Эркафарм» планирует вдвое увеличить оборот к концу 2018 года

Группа «Эркафарм», развивающая аптеки под брендами «Озерки» и «Доктор Столетов», намерена к концу 2018 г. удвоить годовой оборот своего бизнеса до 50 млрд руб., рассказала «Ведомостям» гендиректор компании Анастасия Карпова. Кроме этого изменится и структура выручки группы, отметила она: если сейчас на «Озерки» приходится 75% выручки группы, на «Доктора Столетова» – 20%, то к 2018 г. соотношение будет 35 и 60% соответственно. Еще 5% продолжат обеспечивать другие бренды, представленные в регионах, отметила Карпова.

Для этого группа намерена активно инвестировать в развитие не только сети дискаунтеров «Озерки», но и в аптеки более дорогого ценового формата – «Доктор Столетов», рассказала Карпова. Вначале, по ее словам, «Эркафарм» проведет ребрендинг сети «Доктор Столетов» – в частности, их ассортимент будет расширен за счет игрушек и здорового питания. Изменения позволят увеличить средний чек в аптеках «Доктор Столетов» до 700 руб. с нынешних 450 руб., рассчитывает Карпова.

Крупный игрок «Эркафарм» до 2013 г. принадлежала группе «Уникор» грузинского бизнесмена Бидзины Иванишвили, который, чтобы заняться политикой в Грузии, распродал все российские активы. Группу «Эркафарм» за $60 млн у него купила инвесткомпания Haden, действовавшая в интересах петербургского ЗАО «Империя-фарма», сообщал тогда «Уникор». По итогам 2015 г. выручка «Эркафарм», по собственным данным компании, составила 21 млрд руб.; она входит в топ-5 крупнейших аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 г., согласно данным IMS Health.

Первые аптеки «Доктор Столетов», оформленные в новом стиле, компания планирует открыть в ноябре, говорит Карпова. Всего до мая 2017 г. компания собирается переоформить 120 действующих аптек в Москве и регионах, отметила гендиректор группы, инвестиции в модернизацию составят около 150 млн руб. Это минимальный бюджет, который придется потратить на смену вывески, зонирование и частичное обновление интерьера, считает управляющий директор «Новамедики» Александр Кузин. К переоформлению можно привлечь производителей – например, косметические компании могут профинансировать оформление зоны или закупку оборудования, полагает он.

Также «Эркафарм» планирует открывать новые аптеки «Доктор Столетов» в ранее не охваченных регионах, отметила Карпова. Так, сейчас сеть в отличие от «Озерков» не представлена в Петербурге.

Сейчас группа управляет 300 аптеками под разными брендами, в течение двух лет запланировано открытие еще минимум 150, из которых не менее 100 под вывеской «Доктор Столетов», остальное – «Озерки», сказала она.

Хотя сейчас более востребованы аптеки эконом-формата, в областных городах люди готовы платить и за широкий ассортимент, считает Кузин. Количество точек, которые можно открыть в более дорогом сегменте, зависит от локации: для такого формата подходят центральные улицы и торговые центры с высоким трафиком. Дискаунтер в таких местах окупить сложно из-за дорогой аренды, отмечает Кузин. Успешность планов зависит от того, будут ли параллельно с экспансией и ребрендингом реализованы программы модернизации и эффективности, рассуждает руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов.