Лондонский суд отклонил иск «Татнефти» к украинским бизнесменам

Лондонский суд снял арест с зарубежных активов украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (на фото)

Суд не увидел «реальных шансов на успех дела» по иску о поставках на Кременчугский НПЗ

Лондонский суд снял арест с зарубежных активов украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского на сумму $380 млн по делу о поставках нефти на Кременчугский НПЗ, пишет Bloomberg со ссылкой на судью Саймона Пикена.

Кроме того, Боголюбов и еще один бизнесмен – Александр Ярославский – добились того, что суд отклонил иск против них «в связи с отсутствием реальных шансов на успех».

«Татнефть» подала иск к Боголюбову, Коломойскому, Ярославскому и Павлу Овчаренко 23 марта 2016 г., говорил представитель компании «Ведомостям».

В нем говорится, что в 2009 г. украинские бизнесмены мошенническим путем присвоили средства, причитавшиеся «Татнефти» за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ (КНПЗ, АО «Укртатнафта»). Российская компания требовала возмещения ущерба в размере $334,1 млн и проценты.

В апреле Лондонский суд арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн. Под арест попали частный самолет Коломойского, лодка и недвижимость в Англии и Франции. Например, французская вилла на участке площадью 1 га, а также участок площадью более 20 га земель в департаменте Верхняя Савойя во Франции. Были заморожены и лондонские объекты недвижимости, принадлежащие Боголюбову, в том числе дом на Белгрейв-Сквер недалеко от Букингемского дворца (стоимостью 4 млн фунтов, по данным веб-сайта недвижимости Zoopla).

В постановлении отмечалось, что бизнесмены могут тратить на проживание не более 5000 фунтов в неделю.

«Укртатнафта» создана в 1994 г. на базе Кременчугского НПЗ указами президентов Украины и Татарстана. У «Татнефти», связанных с ней структур и правительства Татарстана было 55,7% акций, 43,054% – у государственного «Нафтогаза Украины», 1,2% – у структуры группы «Приват» Коломойского. В 2007 г. со структур «Татнефти» по решению украинских судов списали 18,296% акций в пользу «Нафтогаза» (потом пакет достался структуре «Привата»). В 2014 г. международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты, но Украина подала апелляцию.

Иск в Лондонском суде основан на неоплате поставленных «Татнефтью» на Кременчугский НПЗ нефтепродуктов.

«Татнефть» не удовлетворена решением, вынесенным судьей Пикеном, и продолжит работу по судебной защите своих нарушенных прав. Компания заявила о своём намерении добиться отмены решения и подать соответствующее ходатайство в апелляционный суд, говорится в пресс-релизе.

В поддержку требований «Татнефти» судья 8 ноября принял решение об удовлетворении ходатайства компании о продлении обеспечительных мер в размере $200 млн на период апелляции.

Представители «Укртатнафты» пока не ответили на вопросы «Ведомостей».