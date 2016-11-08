Total займется добычей газа в Иране

Консорциум во главе с французской Total заключил предварительное соглашение на $4,8 млрд о разработке участка гигантского газового месторождения «Южный Парс» в Иране, сообщает Financial Times. Это первое крупное соглашение Тегерана с западными компаниями после отмены в январе международных санкций, связанных с его ядерной программой.

Total будет принадлежать 50,1% акций предприятия, которое займется разработкой 11-й фазы «Южного Парса» в Персидском заливе в ближайшие 20 лет. Еще 30% – у китайской China National Petroleum Corp. (CNPC), а оставшаяся доля — у иранской госкомпании Petropars. По словам гендиректора Total Патрика Пуянне, проект потребует около $4 млрд инвестиций, хотя представители Ирана в понедельник говорили о $6 млрд, отмечает The Wall Street Journal. Ожидается, что добыча газа начнется в 2020 г., а доля Total составит около 60 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

Энергоресурсы Ирана привлекают многие западные компании, страна намерена в ближайшие годы нарастить добычу нефти и газа. У Ирана вторые по величине в мире запасы газа и четвертые по величине запасы нефти, по данным Управления энергетической информации США. Сейчас Иран добывает около 3,7 млн баррелей нефти в день, но хочет увеличить добычу до досанкционного уровня – 4,2 млн баррелей. По оценкам Международного энергетического агентства, «Южный Парс» содержит 51 трлн куб. м газа, что делает его крупнейшим в мире газовым месторождением. Но пока западные энергетические компании не спешат возвращаться в Иран из-за сохраняющихся санкций США и необходимости договориться с Тегераном о новых условиях контрактов.

Total и CNPC уже участвовали в проекте «Южный Парс», но были вынуждены покинуть его в 2009 г. и 2012 г. соответственно из-за международных санкций против Ирана. Чтобы не попасть под сохраняющиеся санкции США, Total будет использовать собственные денежные средства в евро, пишет WSJ. В свою очередь Тегеран будет расплачиваться с Total газовым конденсатом, который компания затем сможет продать на международных рынках. «Это подтверждает, что у нас есть возможности работать с иранским правительством и что между нами существует взаимное доверие», – заявил Пуянне.

Ожидается, что окончательное соглашение будет подписано в течение трех месяцев уже согласно новым условиям контрактов Ирана с западными компаниями. Иранские чиновники обещали, что они станут более выгодными. Но проблема в том, что условия контрактов стали причиной политических разногласий между президентом Хасаном Рухани, который хочет привлечь иностранные инвестиции, и более консервативными религиозными лидерами. Администрация Рухани поступила мудро, что сначала заключила контракт о добыче газа, считает Мехди Варзи, консультирующий компании по инвестициям на Ближнем Востоке. «Это вызовет меньше политических споров, чем нефть», – приводит его слова WSJ.

Total и CNPC уже не в первый раз находят возможности для инвестиций, несмотря на санкции США. Компаниям принадлежит по 20% проекта «Ямал СПГ» стоимостью около $27 млрд, который они реализуют вместе с находящимся под санкциями «Новатэком». Для финансирования этого проекта были привлечены китайские банки.